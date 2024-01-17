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خاص

صراع الأجندات الاقتصادية في أميركا.. "بايدونوميكس" في مواجهة "ماغانوميكس"

ترمب وبايدن يلتقيان في سياسة زيادة الإنفاق الحكومي على البنية التحتية

دبي - العربية.نت
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بعد فوزه في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية أيوا، أعاد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب التذكير بشعار "MAGA"، وهو اختصار لـ "جعل أميركا عظيمة مرة أخرى".

أعاد شعار ترامب إلى الواجهة صراع الأجندات الاقتصادية بين الديمقراطيين والجمهوريين، والتي سيكون لها دور حاسم في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ولدى الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن لديه أجندة اقتصادية معروفة باسم "Bidenomincs"، وهو بدأ يركز هجومه في الأشهر الماضية على سياسات ترامب الاقتصادية المعروفة باسم "MAGAnomics".

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في مقابلة مع "العربية Business"، قال عبد العزيز النعيم الرئيس التنفيذي ميار كابيتال، إن الناس يعطوا الرئيس الأميركي قيمة أكثر من حقها فيما يخص السياسات الاقتصادية.

وأضاف النعيم أن أميركا كنظام اقتصادي وسياسي تتوزع فيه السلطة بين الرئيس والحكومة الفيدرالية والكونغرس والولايات، بالتالي تأثيره الاقتصادي أقل مما يتوقع الكثير.

وتابع النعيم: "ترامب عبر قوة تصريحاته يمكن يغير الحديث الاقتصاد في البلاد إذا رجع إلى الرئاسة الأميركية".

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