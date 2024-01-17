مطار فرانكفورت يلغي نصف رحلاته وسط طقس شتوي جليدي

ألغت الشركة المشغلة لمطار فرانكفورت أكثر من نصف الرحلات الجوية المقررة، اليوم الأربعاء، حيث يستعد وسط وجنوب ألمانيا لتساقط الثلوج بغزارة والجليد الأسود.

وقالت متحدثة باسم شركة "Fraport AG"، إنها ألغت بشكل استباقي 574 من أصل 1074 عملية إقلاع وهبوط مخطط لها. وحذرت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية في البلاد من "خطر هطول أمطار متجمدة شديدة في الجنوب الغربي ونصحت السلطات السائقين بعدم المغامرة بالخروج".

بدورها، قالت شركة السكك الحديدية "Deutsche Bahn AG"، إن الثلوج والجليد قد يتسببان في تأخير وإلغاء القطارات ويحدان من السرعة القصوى لقطاراتها عالية السرعة ICE إلى 200 كيلومتر في الساعة (124 ميلاً في الساعة).

وتأتي مشاكل النقل الجديدة بعد أسبوع واحد فقط من إضراب السكك الحديدية على مستوى البلاد لمدة 3 أيام والذي تزامن مع موجة من احتجاجات المزارعين، الذين أغلقوا الطرق والطرق السريعة في جميع أنحاء البلاد للتنفيس عن غضبهم من خفض الحكومة الدعم.

وقالت شركة Deutsche Lufthansa AG إنها "خفضت طاقتها الإجمالية بشكل كبير في اليومين المقبلين، مما أثر على الرحلات القصيرة والطويلة المدى".

وحثت شركة الطيران الركاب على التحقق من جداولهم وعدم السفر إلى المطار في حالة تأثرهم بالإلغاء. وقالت شركة النقل إنها تهدف إلى استقرار العمليات بمجرد تحسن الطقس المتوقع يوم الجمعة.

من المتوقع أن يفسح الطقس القطبي الشمالي الذي يجتاح شمال أوروبا المجال لطقس دافئ على غير العادة الأسبوع المقبل.