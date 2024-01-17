معدل النجاح في المستوى الثاني من "CFA" من دون متوسطه التاريخي

ظل معدل النجاح في المستوى الثاني من اختبار المحلل المالي المعتمد "CFA II" أقل بقليل من متوسطه التاريخي، مما يشير إلى أن بعض المتقدمين للاختبار ما زالوا يتأثرون بالاضطرابات، التي أصبحت شائعة بعد تفشي فيروس كورونا.

وقال معهد المحللين الماليين المعتمدين (CFA) يوم الأربعاء إن 44% من المرشحين اجتازوا اختبار المستوى الثاني في نوفمبر، من دون تغيير عن معدل النجاح للمتقدمين للاختبار في أغسطس، وانخفاضاً من 52% في مايو.

وكانت النتائج الأخيرة أقل بقليل من متوسط العشر سنوات البالغ 45%، ولكنها أعلى من أدنى مستوياتها في عام 2021، عندما أضرت اضطرابات إجراء الاختبارات بسبب الوباء بمعدلات النجاح، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية Business".

وقال المدير الإداري للتعليم في المعهد، كريس ويز، في بيان: "في حين انخفضت معدلات النجاح الأخيرة، فإن نتائج المستوى الثاني من نوفمبر ظلت متماشية على نطاق واسع مع متوسط معدل النجاح لمدة 10 سنوات". وقال إن المرشحين الذين لم ينجحوا يجب أن يعيدوا الامتحان في أقرب وقت ممكن، في حين لا تزال المعلومات متذكرة في عقولهم.

في الأسبوع الماضي، أعلن معهد المحللين الماليين المعتمدين (CFA) أن معدل النجاح في المستوى الأول من الامتحان انخفض إلى ما دون المتوسط التاريخي، مع نجاح 35% فقط من المرشحين في نوفمبر. ويواصل المعهد عزو هذا الانخفاض إلى التأجيلات، مما يشجع المرشحين على تحديد الموعد المحدد عندما يكون ذلك ممكناً.

وقد جلس ما يقرب من 14600 مرشح في نوفمبر للمستوى الثاني، والذي تم إجراؤه في 439 مركز اختبار في 360 مدينة حول العالم. تاريخياً، كان المعهد يقدم الاختبار ورقياً، لكنه انتقل إلى الاختبار المعتمد على الكمبيوتر أثناء الوباء. أولئك الذين اجتازوا المستوى الثاني مؤهلون للتسجيل في المستوى النهائي التالي، والذي سيتم إدارته في أغسطس.