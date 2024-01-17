"أبل" تتجاوز "سامسونغ" كأفضل صانع للهواتف في العالم لعام 2023

تفوق هاتف آيفون من شركة أبل على هواتف شركة "سامسونغ إلكترونيكس" لتصبح سلسلة الهواتف الذكية الأكثر مبيعاً على مدار عام 2023، وهي المرة الأولى التي تفقد فيها أكبر شركة في كوريا الجنوبية المركز الأول منذ عام 2010.

ويمثل آيفون خُمس السوق العالمية مع ما يقرب من 235 مليون شحنة العام الماضي، وفقا لتقديرات شركة الأبحاث "IDC". وجاءت سامسونغ، التي انخفضت شحناتها بأرقام مضاعفة إلى 226.6 مليون، في المرتبة الثانية، متقدمة على صانعي الهواتف الصينيين مثل شركة "شاومي". وبينما هيمنت شركة أبل على فصل العطلات في السنوات الأخيرة، فإن تقدمها على سامسونغ على مدار عام كامل لم يسبق له مثيل ويشير إلى شركة أبل تواجه الركود على مستوى الصناعة بشكل أفضل من منافسيها، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية Business".

استفادت شركة أبل من العروض القوية التي شجعت على التحول نحو الأجهزة المتميزة. وتمكنت من توسيع الشحنات في عام 2023 على الرغم من الاستقبال الفاتر في أواخر العام لجهاز آيفون 15 في الصين - أكبر سوق دولي لها - حيث تؤدي الشعبية المتزايدة لشركة "هواوي تكنولوجيز" والحظر المتزايد على الاستخدام الحكومي إلى انخفاض المبيعات.

وقالت مديرة الأبحاث في "IDC"، نبيلة بوبال: "على الرغم من أننا شهدنا بعض النمو القوي من الهواتف التي تعمل بنظام تشغيل أندرويد في الفئة المنخفضة مثل Transsion وXiaomi في النصف الثاني من عام 2023، نتيجة للنمو السريع في الأسواق الناشئة، فمن الواضح أن الفائز الأكبر هو أبل". "كل هذا على الرغم من مواجهة التحديات التنظيمية المتزايدة والمنافسة المتجددة من هواوي في الصين، أكبر أسواقها. يعود نجاح أبل المستمر ومرونتها إلى حد كبير إلى الاتجاه المتزايد للأجهزة المتميزة، والتي تمثل الآن أكثر من 20% من السوق.

وقالت IDC إن التحول في سلسلة أسعار الهواتف الذكية كان مدفوعاً جزئياً بعروض التجارة الجذابة والتمويل بدون فوائد. وكانت شركة أبل هي الشركة الوحيدة في المراكز الثلاثة الأولى على مستوى العالم التي سجلت نمواً بنسبة 3.7%، لكنها لم تكن محصنة ضد الانخفاض الأوسع. انخفضت مبيعات أحدث جيل من هواتف آيفون في الصين بشكل ملحوظ عن العام الأسبق، ويتوقع بعض المحللين أن تتعمق هذه الانخفاضات.

ويأتي جزء من التحدي الذي تواجهه شركة أبل في أكبر سوق للهواتف المحمولة في العالم من شركة هواوي، شركة التكنولوجيا المحلية القوية، التي استعادت بعضاً من حصتها في السوق التي فقدتها بعد العقوبات الأميركية من خلال إطلاق الهاتف الذكي Mate 60 Pro الذي يعمل بمعالج متقدم مصنوع في الصين. وقدمت شركة أبل هذا الأسبوع تخفيضات نادرة على أجهزة آيفون في البلاد، تصل إلى 5% لكل هاتف، في إطار سعيها لوقف المزيد من التآكل في المبيعات.