"حمد الغانم" للعربية: نركز على العمل بالسعودية مع التطورات بها

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات حمد الغانم الكويتية، إن ثمة 3 تحديات رئيسية تشكل مخاطر للشركات بغض النظر عن القطاعات التي تعمل بها وأولها التحدي القائم فيما يتعلق بسلاسل الإمداد، والتحدي الثاني هو الفرص التي يوفرها الذكاء الاصطناعي للشركات في العالم، والأمر الثالث مبدأ الشغف في التمويل وفرص الاستثمار المختلفة.

وأضاف في مقابلة مع "العربية Business"،- بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس- إنه بالنسبة لمجموعته التي تعمل في مجال الهندسة والبناء في الشرق الأوسط بشكل عام والخليج بوجه خاص فإن الفرصة سانحة لمحاولة المزج بين تفكيرها الاستراتيجي المتطلع لدخول أسواق جديدة ورغبات الشركاء الأخرين واتساق الرؤية بشأن ما تود الحصول عليه في الفترة المقبلة.

وأوضح أن المجموعة تعمل في أسواق الخليج مع التركيز على المملكة العربية السعودية نظرا للتطورات الاقتصادية التي تشهدها ونخدم قطاعات مختلفة في المملكة سواء في البنى التحتية أو غيرها.

ذكر أن التأثيرات الجيوسياسية وما يحدث في البحر الأحمر يؤثر على الإمدادات من قناة السويس إلى المناطق المختلفة، ولكن أحد العوامل الرئيسية هي القدرة على المثابرة، مشيرا إلى أن من الدروس المستخلصة مما حدث أثناء انتشار "كوفيد -19" و خبرات تتعلق بالتعامل مع اضطرابات سلاسل الإمداد.

وذكر أن المشكلة الأكبر ليست التى تواجه سلاسل الإمداد حاليا رغم وجود مشكلات معمقة، لكن العالم يعتمد على المصانع في الصين ولكن يوجد أكثر من 700 مليون إنسان في الصين سينتقلون من طبقة "الحرفيين" إلى الطبقة المتوسطة مما سيخلق خلالا من ناحية الطاقة الإنتاجية.

وأعتقد أن العالم كله وخاصة أميركا وأوروبا ينظر إلى هذا الأمر بشيء من الخوف والحذر.

وأشار إلى أن أسعار المواد الأساسية ارتفعت نتيجة تصاعد التضخم و طول فترة وصول البضاعة من مناطق إنتاجها إلى الدول المستوردة وهذا الأمر يجب التعامل معه بشيء من المرونة.

و"من ناحية الإنشاءات فتوجد مرونة في بعض العقود، لكن في بعض الدول وبسبب قوانين المشتريات قد تشهد بعض الصعوبة" وفق الغانم.

وقال إن ارتفاع الفائدة في العالم وفي الخليج يشكل مشكلة لجميع القطاعات، وهذا ليس صحيا لقطاع المقاولات الذي قد يكون أكثر من غيره تعرضا للمخاطر نتيجة انخفاض هوامش الربح به إلى حد ما مقارنة بقطاعات أخرى، ويعتقد أن شهية البنوك بدأت تنفتح أكثر لقطاع المقاولات والإنشاءات.

وحول إمكانية طرح حصة من مجموعة "حمد الغانم " – وهي شركة عائلية – للاكتتاب العام قال الرئيس التنفيذي إن الأمر ليس مطروحا على الطاولة حاليا.