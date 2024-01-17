"OKX MENA" للعربية: سنتيح تداول العملات المشفرة بالدرهم الإماراتي

قال المدير العام لشركة "أو كي إكس" الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتداول العملات المشفرة، ريفاد محاسنة، إن أكبر منتج لدى الشركة حاليا هو التداول الفوري وحصلت على رخصة لمزاولة أعمال تداول العملات المشفرة في الإمارات.

وأضاف في مقابلة مع "العربية Business" أن الرخصة التي حصلت عليها تتيح لها التداول على العملات المشفرة من خلال الدرهم الإماراتي، مشيرا إلى أن الأمر المعتاد أن يكون هناك أزواج تداول عملات مشفرة مثل " BTC " مع إيثريوم أو غير ذلك وحاليا ستقدم الشركة خدمة الدرهم الإماراتي "AAD" مقابل بتكوين "BTC "وستقدم لعملائها في الإمارات خدمات الإيداع والسحب من خلال حساباتهم البنكية مباشرة إلى شركة "أو كي إكس" وهذا يمثل نقلة نوعية تعمل عليها الشركة في الإمارات.

وذكر أن الشركة تنتظر تفعيل الرخصة التى حصلت عليها من سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية، مشيرا إلى أن هذا المجال شهد نقلة نوعية في العالم والإمارات بعد أحداث عام 2022 وأحداث "إف تي إكس" والتقلبات التى حدثت في سوق العملات المشفرة، ولكن الانعكاسات التي جاءت من هذه الأحداث كانت إيجابية سواء على المستوى العالمي أو في الإمارات التى أسرعت لتفعيل التشريعات المنظمة لسوق تداول العملات المشفرة.

وأشار إلى أن المشرع في الإمارات عمل أقر تشريعات لحماية المستهلك، وتحافظ على الابتكارات أيضا فنتج عن ذلك نظام متكامل لصناعة العملات المشفرة.

وأشار إلى نشاط زائد من قبل المؤسسات في مجال تداول العملات المشفرة موضحا أن الشركة تقدم خدمات التداول للأفراد أيضا لكن الملاحظ أن المؤسسات تدخل إلى سوق تداول العملات المشفرة بطريقة أقوى بعد إقرار التشريعات.