البنك الدولي: التوترات الجيوسياسية تجعل الوضع الحالي صعبًا للغاية

قال رئيس البنك الدولي أجاي بانجا، إن الوضح الحالي ليس بالوقت السهل، في إشارة إلى التوترات الجيوسياسية التي تهيمن على توقعات وآفاق النمو الاقتصادي العالمي.

وذكّر بانجا بتوقعات البنك الدولي الأخيرة - التي أصدرها مطلع يناير - مع تقديرات بتباطؤ الاقتصاد العالمي للعام الثالث على التوالي عام 2024 في ظل ارتفاع أسعار الفائدة، والتضخم المستمر، وتراجع التجارة، وتراجع النمو الاقتصادي الصيني.

وتوقع البنك أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.4% فقط هذا العام. وسيكون ذلك أقل من نمو بنسبة 2.6% عام 2023، و3% في عام 2022، و6.2% في عام 2021، وهو ما يعكس التعافي القوي من الركود الوبائي في عام 2020.

وأبدى بانجا، ضمن جلسة في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بعنوان "المملكة العربية السعودية: المسار المستقبلي"، قلقه من أزمة الديون في الاقتصادات الناشئة. كما أبدى قلقه أيضا من نمو الاقتصاد الصيني وتداعياته على مسار الاقتصاد العالمي.

وكان البنك الدولي، حذّر في نوفمبر من العام الماضي، من أن العديد من الأسواق الناشئة الصغيرة تواجه "أزمة ديون صامتة" في الوقت الذي تكافح فيه من تأثير ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية على مواردها المالية الهشة بالفعل.

وتوقع البنك الدولي سابقا تسارع معدل النمو بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 3.5% في عامي 2024 و2025 بافتراض عدم تفاقم الصراع العسكري في غزة، وذلك بعدما تباطأ النمو التقديري إلى 1.9% فحسب في العام الماضي.

ورفع البنك توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 4.1% في 2024 و4.2% في العام التالي من 3.3% و2.5% في توقعاته السابقة، وذلك بعد انكماش نسبته 0.5% في 2023 بحسب تقديراته.