تحالف من 4 شركات مصرية يعتزم استيراد الغاز الصخري الأميركي

تعتزم شركة "سيدي كرير للبتروكيماويات" المصرية، إنشاء وحدة لتغييز الغاز المستورد من الخارج، في ميناء الدخيلة بالإسكندرية خلال 2024-2025 باستثمارات 300 مليون دولار.

وقال مصدر مطلع على الملف، لـ "العربية business" إن استثمارات وحدة التغييز "البنية التحتية والإنشاءات والخطوط" سيتم تمويلها عبر قروض بنكية قبل بدء التنفيذ نهاية العام الجاري.

وأضاف أن تحالفا يضم 4 شركات "سيدي كرير، إيثيدكو، جاسكو، إيكم" يعتزم استيراد غاز الإيثان السائل "الغاز الصخري الأميركي" نهاية 2025، أو بداية 2026 بأقصى تقدير، على أن يتم تغييزه -إعادته للحالة الغازية-بوحدة تغييز "الدخيلة" حتى يمكن استخدامه، موضحا أن كميات الاستيراد المستهدفة ستدور بين 600 ألف إلى مليون طن سنويًا.

وذكر أن الشركة تلقت 4 عروض من شركات خاصة للانضمام للتحالف الحالي لاستيراد الغاز، وسيتم اختيار ممثل واحد فقط للقطاع الخاص منتصف 2024.

تابع المصدر أنه سيتم الحصول على الغاز الصخري الأميركي عبر موردين غاز عالميين سيتم التعاقد معهم عقب الانتهاء من إنشاء محطة التغييز، موضحا أن التعاقد سيتضمن استلام الشحنات داخل ميناء الدخيلة بالإسكندرية.

مستهدفات "سيدي كرير"

بحسب المسؤول سيتم توجيه كامل الشحنات المتعاقد عليها إلى شركتي "سيدي كرير وإيثيدكو" لتلبية استهلاك الشركتين من الغاز اللازم لإنتاج 100% من الطاقات التشغيلية.

أوضح أن الشركة تحتاج إلى كميات من الغاز تتراوح بين 420 و450 ألف طن غاز مسال سنويًا، تحصل منها على نحو 300 إلى 320 ألف طن حاليًا.

قال إن الشركة تعتزم زيادة إنتاجها من البولي إيثيلين إلى 260 ألف طن سنويًا بحلول 2026، مقابل 200 ألف طن مستهدفة للعامين الحالي والمقبل.

مصنع إنتاج أسطوانات البوتاجاز

وفي ديسمبر الماضي اعتمدت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات، الموازنة التقديرية لعام 2024 وقالت في بيان للبورصة المصرية، إنها تستهدف تحقيق صافي ربح بعد الضريبية يبلغ 1.91 مليار جنيه خلال 2024، كما تستهدف الشركة تحقيق مبيعات بقيمة 13.608 مليار جنيه بنهاية العام الجاري.

واعتمد مجلس إدارة سيدي كرير للبتروكيماويات، الموازنة الاستثمارية للعام المالي 2024 بقيمة 2.79 مليار جنيه، وقسمت طبقاً لطبيعتها إلى موازنة استثمارية للمشروعات بقيمة 59.2 مليون جنيه ومساهمة في شركات أخرى بقيمة 2.1 مليار جنيه بالإضافة إلى الموازنة الاستثمارية للإحلال والتجديد بقيمة 625.5 مليون جنيه.

تابع المصدر أن شركة سيدي كرير تعتزم توقيع عقود تنفيذ مصنع إنتاج أسطوانات البوتاجاز في مصر مع "ران جاز" النيجيرية خلال مارس المقبل باستثمارات 20 مليون دولار.

قال إن استثمارات المشروع ستضخ مناصفة مع الشريك الأجنبي أي 10 ملايين دولار لكل شركة، مضيفًا أن سيدي كرير ستمول نحو 70% من حصتها في الاستثمارات عبر قروض بنكية، وتوفير 30% ذاتيا.

إنتاج مليون أسطوانة سنويا

أوضح أن المشروع سيبدأ إنتاج مليون أسطوانة سنويا بعد عام ونصف تقريبًا، وأن الفترة القادمة ستشهد التعاقد مع الشركات المنفذة للمشروع الذي سيوجه إنتاجه بالكامل للتصدير.

وكان مجلس إدارة سيدي كرير، وافق على المساهمة في رأسمال الشركة المصرية للإيثانول الحيوي بنسبة 7.5%، بما يقدر بنحو 3 ملايين دولار، وذلك في المشروعات الخضراء التي تدعم الاستدامة لتخفيض الانبعاثات الكربونية.

كما وافق مجلس إدارة الشركة على المشاركة بتحالف إنشاء مشروع إنتاج الكهرباء والبخار المشترك “CHP” بالشركة المصرية لإنتاج الميثانول الحيوي “EBIOL”، بقيمة تقديرية 15 مليون دولار، حال الترسية على التحالف لإنشاء المشروع.