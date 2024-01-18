كيف تتأثر المالية المصرية بتراجع إيرادات قناة السويس؟

توقع تقرير حديث، أن تتسبب الهجمات الحوثية على حركة الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، في تراجع الإيرادات الدولارية لقناة السويس المصرية.

وقالت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، إنه على الرغم من نمو الإيرادات بنحو 25% خلال 2023 مقارنة بعام 2022، لتصل إلى 10 مليارات دولار، لكن لن يكون لانخفاضها تأثير على الحساب المالي في العام المالي الحالي، رغم أن هيئة القناة تورد نحو 60% إلى 70% من إيراداتها وهو ما يعادل نحو 9% من الإيرادات الحكومية.

وذكرت أن تعويم الجنيه قد يؤدي إلى تحييد أثر ذلك جزئيًا على الميزان المالي لمصر. لكنها قالت إن مخاطر سلاسل الإمداد على الصعيد العالمى ستزيد مع الدور الحرج لقناة السويس في الربط البحري خاصة بين آسيا وأوروبا.

وأشارت الوكالة إلى أن ما يقرب من 20 ألف سفينة حاويات تمر بالقناة سنويًا وأن الدول الأوروبية ستكون الأكثر تأثرًا، فبحسب بيانات “يورو ستات” فإن نحو 20% من واردات أوروبا مرت عبر البحر في 2022، ومعظمها كان عبر قناة السويس.

ووفق منصة "بورت ووتش" التابعة لصندوق النقد الدولي لتتبع حركة الشحن، فقد تراجعت الحمولة المارة بقناة السويس خلال الفترة من 19 نوفمبر وحتى 14 يناير نحو 11% لتصل إلى 242.5 مليون طن مقابل 273 مليون طن في الفترة نفسها من العام الماضي.

وكشفت البيانات، أن عدد سفن الحاويات تراجعت إلى 2453 سفينة مقابل 2693 خلال الفترة نفسها من العام الماضي، فيما بلغت ناقلات البترول 1260 ناقلة مقابل 1379 ناقلة.

كان رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، قد أكد أن الملاحة في القناة لم تتأثر بأعمال الحوثيين في مضيق باب المندب حتى الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر الماضي 2023.

أوضح، أن تأثر الملاحة في القناة سببه الهاجس الأمني والخوف من وجود خطورة حال العبور من مضيق باب المندب، موضحاً أن التأثير ليس على القناة وحدها بل على العالم كله، خاصة أن القناة هي الأكثر أماناً وسرعة وتوفيراً مقارنة بطريق رأس الرجاء الصالح.

وأشار إلى أن طريق رأس الرجاء الصالح يجعل السفن تستغرق وقتاً أطول يصل إلى 15 يوماً، ويقابله زيادة في استهلاك الوقود والأجور المدفوعة للعاملين، مضيفاً أن حجم تأثر الملاحة في القناة خلال النصف الأول شهر يناير الحالي كان بنسبة 30% انخفاضاً في عدد السفن، و41% انخفاضاً في الحمولة و41% انخفاضاً في العائدات. وأكد، أن الشركات التي أكدت تعليق العبور في قناة السويس، قالت إن التعليق بشكل مؤقت لحين إشعار آخر، وليس تحويلاً دائماً.

وقال، إن المخاوف الأمنية لشركات الشحن لن يتم التغلب عليها بالخصومات أو الحوافز الأخرى التي تقدمها القناة. وتابع: "تأثير الأزمة على الملاحة العالمية كبير، ما يؤدي إلى تباطؤ سلاسل التوريد.. ما يحدث يذكرنا بكوفيد.. فالسفن لا تتحرك، وإذا تحركت فإنها تصل متأخرة".

وأوضح أن الإيرادات السنوية للقناة بلغت 10.25 مليار دولار في 2023، وفي حال استمرار الوضع، فإن الإيرادات "ستتأثر بشدة" في العام الحالي. مع ذلك، لا تزال العديد من السفن تمر عبر القناة. وقال إن الهجمات الأخيرة على حركة الملاحة في البحر الأحمر أصبحت تمثل عبئا على الخطوط الملاحية، وسلاسل التوريد من بينها ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين على البضائع.

وشدد على أن القناة تقوم بتقديم خدمات عديدة من بينها الترسانات والإصلاح، ولانشات الطوارئ والإسعاف إلى جانب عمليات التأمين الفني حال وصولها مصر، مضيفا أن قناة السويس الأكثر أمانا كما توفر الوقت والمال.