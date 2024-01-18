"جيمي ديمون": معادلة المخاطر والمكافآت في الصين "تغيرت بشكل كبير"

كانت الصين "ثابتة للغاية" في الانفتاح على شركات الخدمات المالية، لكن حساب الاتجاه الصعودي المحتمل للشركات الأميركية أصبح أكثر تعقيدا، وفقا لجيمي ديمون.

قال الرئيس التنفيذي لبنك جيه بي مورغان تشيس آند كو يوم الأربعاء في مقابلة مع شبكة "CNBC"، من المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، إن المستثمرين الذين يفكرون في الانتقال إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم يجب أن يكونوا "قلقين بعض الشيء" لأن "حسابات المخاطر والعائد قد تغيرت بشكل كبير".

وأضاف ديمون: "إنهم يحاولون التأكد من أنهم منفتحون على الأعمال التجارية، ومنصفون للشركات الأجنبية"، مضيفاً أنه التقى برئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ في المؤتمر، و"من الجيد أنهم هنا لإثبات ذلك".

وأشار ديمون إلى أن السوق الصيني كبير ولدى "جي بي مورغان" مركز ريادي وتعمل على تثقيف الحكومة والمجتمع المجاور لها بالتأكيد، إذ تتعامل مع أكثر من 1000 شركة متعددة الجنسيات في السوق، ولكن من الضروري على الشركات الراغبة في الدخول البقاء حذرة، لأن معادلة المخاطر والمكافآت تغيرت.

ظل ديمون، وهو الرئيس التنفيذي لبنك أميركي كبير الأطول خدمة، يشير منذ سنوات إلى التوترات الجيوسياسية باعتبارها رياحاً معاكسة كبيرة للاقتصاد العالمي. التقى الرئيس التنفيذي لبنك جيه بي مورغان أيضاً بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في دافوس، جنباً إلى جنب مع زملائه من عمالقة التمويل بما في ذلك ستيف شوارزمان من شركة بلاكستون ومؤسس بريدجووتر راي داليو.

وقال ديمون عن زيلينسكي: “ينسى الناس أنه كل يوم يستيقظ في الصباح هناك جبهة طولها 600 ميل، وهناك مليون جندي يقاتلون”. "علينا أن نساعدهم، علينا أن نعلم الرأي العام الأميركي أن الأمر يتعلق بالحرية والديمقراطية في العالم الحر."

وفي المقابلة الواسعة النطاق، تناول ديمون أيضاً الاقتصاد الأميركي. حقق بنك جيه بي مورغان أعلى ربح سنوي في تاريخ الخدمات المصرفية الأميركية في عام 2023، لكن المديرين التنفيذيين حذروا من أن الشركة "تفرط في الأرباح". وفي الأشهر الأخيرة، قال ديمون مرارا وتكرارا إن التضخم قد لا يختفي بالسرعة التي تتوقعها السوق، وأن الاحتياطي الفيدرالي قد يضطر إلى رفع سعر الفائدة القياسي.

وقال ديمون: "من الخطأ أن نفترض أن كل شيء على ما يرام". "عندما ترتفع أسواق الأسهم، يكون الأمر أشبه بهذا الدواء الصغير الذي نشعر به جميعاً، وكأنه رائع. لكن تذكروا، كان لدينا الكثير من التحفيز المالي والنقدي، لذلك أنا أكثر حذراً بعض الشيء.