"لاند مارك" للعربية: ارتفاع الأسعار بسبب أزمة البحر الأحمر مؤقت ولن يطول

قال رئيس شركة لاند مارك للخدمات والاستشارات البحرية، الربان عمرو قطايا، إن أزمة الشحن البحري في البحر الأحمر نتيجة هجمات الحوثيين تسببت في ارتفاع أسعار بعض السلع عالمياً.

ووصف قطايا، في مقابلة مع "العربية Business"، اليوم الخميس، ارتفاع الأسعار بالمؤقت الذي لن يستمر لفترة طويلة لأن العالم لن يتحمل الزيادات الكبيرة في الأسعار لأنها ستؤدي إلى التضخم.

وأضاف أن الزيادة ستستمر لحين وجود حلول سياسية أو حلول بصورة أخرى من الدول المشاركة في تأمين مضيق باب المندب.

وأشار إلى حدوث ارتفاع كبير في أسعار السفن وإيجاراتها والوقود والتأمين.

وقال قطايا، إنه في بداية الأزمة بدأ قطاع نقل الحاويات تحويل مساره إلى رأس الرجاء الصالح، لكن الأمر تطور الأسبوع الحالي ببدء سفن النفط والغاز والكيماويات التراجع عن المرور في باب المندب.

وأرجع تحول سفن النفط والغاز إلى رأس الرجاء الصالح، إلى ارتفاع أسعار التأمين على السفن لا سيما السفن التابعة لأميركا وبريطانيا، وارتفع التأمين إلى 1% للسفينة، وهو ما يعني أن السفينة التي ثمنها 100 مليون دولار يزيد تأمينها بواقع مليون دولار في الرحلة الواحدة طالما دخلت لمنطقة المخاطر.

وأوضح أن السبب الثاني لوقف العبور من باب المندب أن هناك خطرا أكبر قد ينتج من قذائف عشوائية تصيب سفن النفط والغاز والكيماويات وهي ناقلات خطرة جدا.