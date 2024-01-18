"ماجد الفطيم" للعربية: نتأقلم مع تغير سعر الصرف في مصر ونعيد استثمار عوائدنا

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة ماجد الفطيم القابضة، أحمد إسماعيل، في مقابلة مع "العربية Business"، إن التغيرات في سوق الصرف المصرية اعتدنا عليها على مدار فترة عملنا الممتدة لنحو 25 عاما.

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة ماجد الفطيم القابضة، أحمد إسماعيل، في مقابلة مع "العربية Business"، إن التغيرات في سوق الصرف المصرية اعتدنا عليها على مدار فترة عملنا الممتدة لنحو 25 عاما.

وأضاف إسماعيل، أن المجموعة بدأت في إصدار علامات تجارية جديدة منخفضة الثمن في مصر، كما تم الوصول لنحو 99% من سلاسل التوريد لتصبح محلية.

وأوضح أن مجموعة ماجد الفطيم القابضة، لديها خطة واضحة لإعادة استثمار عوائدها في مصر.

وتابع: "المجموعة تبنت استراتيجية عمل جديدة في مصر للاستفادة من سعر الصرف لزيادة معدلات التصدير للمنتجات الزراعية والغذائية والعديد من الخدمات لفروع المجموعة المنتشرة في نحو 16 دولة، وهو ما أسهم في عدم تأثر نتائج أعمال الشركة الأم بالتغيرات في مصر".

وكشف أن المجموعة تخطط لإطلاق مشروع عقاري سكني في دبي خلال النصف الأول من العام الجاري، مضيفا: "أعتقد هناك زيادة في أسعار العقارات ولكن بوتيرة أقل".

وذكر أن التجارة الإلكترونية جزء من استراتيجية المجموعة، وتمثل نحو 10% من المبيعات، كما أنها تعد القناة الأكثر نموا لمجموعة ماجد الفطيم.

وبين أن الذكاء الاصطناعي سيزيد الإنتاجية للأفراد ويرفع كفاءة العمل، وأن المجموعة تعمل على تطوير التقنية جديدة "تشات جي بي تي" خاصة وهي مجموعة أدوات يتم تطويرها ذاتيا وبالشراكة مع عدد من الشركاء.

وأشار إلى أن التضخم في الخليج مسيطر عليه بفضل السياسات المالية لدول الخليج وثبات أسعار الصرف مقابل الدولار وهو ما ساهم في عد التاثير بشكل كبير على أسعار المستهلكين.