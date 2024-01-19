بالأسماء.. هذه المركبات الكهربائية الأكثر ترخيصاً في مصر

تصدرت مبيعات "فولكس فاغن" المركبات الكهربائية الأكثر ترخيصاً في مصر خلال شهر ديسمبر الماضي. ووفق البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري، فقد بلغ إجمالي المركبات الكهربائية التي تم ترخيصها خلال الشهر الماضي نحو 427 مركبة متنوعة.

واستحوذت تراخيص السيارات الملاكي على نحو 359 سيارة، وجاء في الصدارة ماركة "فولكس فاغن" بنحو 196 وحدة، تلاها في المركز الثاني ماركة "مرسيدس" بنحو 35 سيارة، ثم ماركة "بي إم دبليو" بنحو 29 سيارة.

فيما بلغت مبيعات سيارات "تسلا" نحو 22 سيارة، وسجلت مبيعات "بورش" نحو 28 سيارة، تلاها ماركة "إي كيو إي" بترخيص 15 سيارة.

وكانت بيانات جهاز الإحصاء، قد أشارت إلى تراجع كبير في واردات السلع الاستهلاكية المعمرة. حيث شهدت الواردات المصرية من السلع الاستهلاكية تراجعًا بنسبة 35.3%.

حيث تراجعت الواردات المصرية من السلع الاستهلاكية المعمرة إلى نحو 2.255 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من العام الحالي، مقارنة بنحو 3.490 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بتراجع بلغت قيمته 1.235 مليار دولار.

الجهاز أشار أن تراجع مستوى الواردات من السلع الاستهلاكية المعمرة جاء نتيجة تراجع واردات عدة سلع أهمها واردات التليفزيونات والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 11.118 مليون دولار خلال الفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر من العام الحالي، مقارنة بنحو 380.192 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بتراجع بلغت نسبته 97%.

كما انخفضت واردات مصر من السيارات إلى نحو 1.351 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من العام الحالي، مقارنة بنحو 1.565 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بتراجع بلغت نسبته 13.6%.

وفيما تواجه مصر أزمة خانقة تتعلق بشح الدولار، فقد لجأت إلى العديد من الإجراءات أهمها ضبط الواردات، وفي إطار ذلك فقد تمكنت الحكومة المصرية من خفض العجز في الميزان التجاري خلال أول 9 أشهر من العام الحالي بنسبة 47.6%.

حيث سجلت القيمة الإجمالية للواردات المصرية خلال الفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر من العام الحالي نحو 30.7 مليار دولار، مقارنة بنحو 58.6 مليار دولار، بانخفاض بلغت قيمته 27.9 مليار دولار.