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اقتصاد مصر

قفزة كبيرة بواردات مصر من روسيا.. وتتراجع مع أكبر 5 دول

الواردات المصرية من أكبر 5 دول سجلت نحو 26.853 مليار دولار في 10 أشهر

القاهرة - خالد حسني
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كشفت بيانات رسمية حديثة عن تراجع إجمالي الواردات المصرية من أكبر 5 دول تعتمد عليها مصر في الواردات، بنسبة كبيرة خلال أول 10 أشهر من العام الماضي. لكن في المقابل، شهدت الواردات من روسيا زيادة بنسبة تتجاوز 23%.

ووفق البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، فقد سجلت الواردات المصرية من أكبر 5 دول نحو 26.853 مليار دولار خلال الفترة من أول يناير وحتى نهاية أكتوبر من العام الماضي 2023، مقارنة بنحو 32.438 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022، بتراجع بلغت قيمته نحو 5.585 مليار دولار، بنسبة تراجع بلغت نحو 17.2%.

وتشير قائمة أكبر 5 دول تستورد منها مصر إلى أن الصين تأتي على رأس تلك القائمة، وبلغت واردات مصر منها نحو 10.444 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من العام الماضي، مقارنة بنحو 12.578 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام 2022، بتراجع بلغت قيمته 2.134 مليار دولار، بنسبة انخفاض بلغت نحو 17%.

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تلاها في المرتبة الثانية واردات مصر من الولايات المتحدة الأميركية والتي سجلت خلال أول 10 أشهر من العام الماضي نحو 4.533 مليار دولار، مقارنة بنحو 6.118 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام 2022، بتراجع بلغت قيمته 1.585 مليار دولار، بنسبة انخفاض بلغت نحو 25.9%.

وفي المقابل، فقد ارتفع واردات مصر من روسيا إلى نحو 4.180 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من العام الماضي، مقارنة بنحو 3.401 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام 2022، بزيادة بلغت قيمتها 779 مليون دولار، بنسبة ارتفاع تبلغ نحو 23%.

وأشار جهاز الإحصاء إلى أن واردات الحبوب جاءت في صدارة قائمة واردات مصر من روسيا خلال الفترة من يناير وحتى أكتوبر من العام الماضي، حيث بلغت قيمتها نحو 2.290 مليار دولار، مقابل 1.606 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022، بزيادة بلغت 683 مليون دولار، تلاها واردات الحديد والصلب والفولاذ والتي بلغت قيمتها 384.651 مليون دولار، مقارنة مع 329.712 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام 2022.

وتضمنت القائمة أيضا واردات مصر من النحاس وبلغت قيمة وارداته نحو 150.866 مليون دولار، مقارنة مع 46 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام 2022.

وكشفت البيانات، أن العجز في الميزان التجاري سجل تراجعا ملحوظا في شهر أكتوبر الماضي، حيث بلغت قيمة العجز 3.15 مليار دولار، مقابل 3.78 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة انخفاض بلغت 16.6%. كما تراجعت قيمة الواردات بنسبة 18%، حيث بلغت 6.38 مليار دولار، مقابل 7.78 مليار دولار خلال شهر أكتوبر 2022.

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