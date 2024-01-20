تحالف إنجليزي مصري يستثمر مئات الملايين بأعلاف الدواجن والقطط والكلاب في مصر

أسس رئيس مجموعة سوبريم القابضة المصرية، محرم هلال، تحالفاً استثمارياً مع إحدى الشركات الإنجليزية، لإنشاء 4 مصانع للأعلاف والمركزات والمواد الكيمياوية في مصر، باستثمارات تصل قيمتها إلى مئات الملايين من الجنيهات، أو ما يعادل 30 مليون دولار.

وقال هلال لـ"العربية Business"، إن التحالف أسس مجموعة استثمارية جديدة في مصر تحت اسم "كونتيننتال للاستثمار" ستتولى بدورها تأسيس شركات تابعة لإدارة المصانع الأربعة المستهدف إنشائها.

يساهم "هلال" الذي يشغل منصب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، في مجموعة "كونتيننتال للاستثمار" بحصة تعادل 10% مقابل 90% للشركة الإنجليزية، التي ستموّل حصتها بالمشروع من مواردها الذاتية خارج مصر.

وفقًا لهلال، تقام المصانع الأربعة على مساحة 57 ألف متر مربع بمدينة العاشر من رمضان التابعة لمحافظة الشرقية المصرية، خلال عامي 2024 و2025 على أقصى تقدير.

وترصد مجموعة كونتيننتال للاستثمار 15 مليون دولار لتنفيذ المصنع الأول الخاص بمركزات الأعلاف والمستهدف تشغيله خلال شهرين، فيما ستوجّه نفس الاستثمارات لإقامة المصانع الثلاثة الأصغر حجماً، بحسب هلال.

"استلمنا أراضي المشروعات من الحكومة المصرية منتصف مارس 2023 ونسعى لافتتاح أول مصنع خلال نفس الفترة من 2024.. وبمجرد تشغيل المصنع الأول سنعمل على إنشاء مصنعين آخرين قبل نهاية العام نفسه، على أن نقوم بتشغيل المصنع الرابع في عام 2025 بحد أقصى"، وفقًا لرئيس المجموعة.

أعلاف القطط والكلاب

وأشار هلال إلى أن المصانع الجديدة تستهدف إنتاج مركزات أعلاف الدواجن والحيوانات والقطط والكلاب في مصر لتقليل فاتورة استيرادها بالعملة الصعبة سنوياً.

وأضاف: "مصر تستورد أكل قطط وكلاب بقيمة 350 مليون دولار سنوياً وتصنيعها محلياً يوفر على الدولة نفقات دولارية طائلة".

وتشمل مركزات وإضافات الأعلاف كافة المواد الغذائية وغير الغذائية التي تضاف إلى الخلطة العلفية بكميات قليلة نسبياً مثل "الفيتامينات والأملاح المعدنية والأحماض الأمينية ومضادات الفطريات، ومضادات الأكسدة، والمنشطات الحيوية، والأنزيمات".

وفي يوليو الماضي، أظهر تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ترشيد مصر وارداتها من أطعمة الحيوانات إلى حدود 22.5 مليون دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2023 مقابل 48.1 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام 2022، بتراجع 53.2%.

وقبل نحو شهرين، أعلنت الحكومة المصرية، عن استيراد 8.1 مليون طن أعلاف (ذرة، فول صويا، إضافات أعلاف) بقيمة 3.9 مليار دولار خلال الفترة من (16 أكتوبر 2022 حتى 12 أكتوبر 2023).

تنويع الاستثمارات

قال هلال إنه يعتزم زيادة استثماراته في مصر "بشدة وبأقصى ما يمكن" خلال الفترة المقبلة، رغم تفاقم أزمة نقص الدولار التي دفعت المصانع المصرية للعمل بطاقة إنتاجية أقل من 50% خلال الفترة الحالية.

وأضاف هلال أنه يحرص على تنويع محفظة استثماراته الخاصة في أكثر من قطاع خلال الفترة الحالية، خاصة في قطاع الأعلاف.

وتمتلك مجموعة "سوبريم" القابضة التي يترأس هلال مجلس إدارتها نحو 3 مصانع هى جازفيل بمنطقة أبو رواش بالجيزة، وغاز السويس بالسويس، وفيرست جاز بمدينة العاشر من رمضان، فيما يعمل بهم نحو 500 موظف.