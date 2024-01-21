رجل أعمال يستغل تعدين العملات المشفرة في احتيال بـ150 مليون دولار

كشف المدعون الفيدراليون يوم الجمعة عن اتهامات ضد رجل أعمال ألماني، زاعمين أنه خدع المستثمرين وسرق أكثر من 150 مليون دولار في مخطط احتيال بالعملات المشفرة.

وقال ممثلو الادعاء، إن هورست جيشا روّج لشركة "USI Tech"، الشركة التي أسسها وأدارها كرئيس تنفيذي لها، باعتبارها منصة تعدين وتداول العملات المشفرة "يمكن لمستثمر التجزئة العادي الوصول إليها". ولكن في الواقع، قام جيشا واثنين من المتآمرين المشاركين، وكلاهما من المديرين التنفيذيين لشركة USI Tech، بإغراء المستثمرين والاحتيال عليهم في "مخطط تسويق متعدد المستويات"، كما يزعم المدعون.

وأضافت السلطات أنها ألقت القبض على "جيشا"، وكشفت عن لائحة اتهام تحتوي على 4 تهم ضده – الاحتيال في الأوراق المالية والتآمر لارتكاب عمليات احتيال في الأوراق المالية والاحتيال عبر الإنترنت وغسل الأموال – بعد دخوله الولايات المتحدة لأول مرة منذ أكثر من 5 سنوات في 23 ديسمبر، متجهاً إلى الولايات المتحدة إلى ميامي لقضاء عطلة. وتم تقديمه للمحاكمة أمام محكمة بروكلين الفيدرالية صباح الجمعة، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية Business".

ويزعم ممثلو الادعاء أن الشركة زعمت كذباً على موقعها على الإنترنت، وفي منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي وفي الأحداث الشخصية، أن المستثمرين يمكنهم كسب ما يصل إلى 140% من عائدات استثمارات العملات المشفرة التي تتم من خلال منصتها.

وقال ممثلو الادعاء إنه في ربيع عام 2017 تقريباً، بدأ "جيشا" والمتآمرون معه "الترويج بقوة" لشركة USI Tech. كما كانت هناك أحداث حية، بما في ذلك حدث في فالي فورج، بنسلفانيا، حيث ادعى أحد المتآمرين المشاركين مع "Jicha" أن شرعية USI Tech قد حظيت بمباركة "أفضل محامي لدى هيئة الأوراق المالية والبورصة"، وفقاً للائحة الاتهام.

وفي عام 2018، عندما بدأ المنظمون في التدقيق في شركة USI Tech، زعم المدعون أن شركة Jicha أنهت عمليات الشركة في الولايات المتحدة، مما منع المستثمرين من سحب أموالهم. وقال ممثلو الادعاء يوم الجمعة إنه منذ ذلك الحين، تم تحويل حوالي 150 مليون دولار من تلك الأموال إلى حسابات يسيطر عليها "جيشا".

وكتب ماريسيل ديسكالزو وديفيد تاراس، محاميا رجل الأعمال الألماني، في بيان: "يكون الأمر صعباً دائماً عندما يتكبد المستثمرون خسائر على أيدي بعض الجهات الفاعلة السيئة". "نحن نتطلع إلى الدفاع بحماس عن الاتهامات الموجهة ضد السيد جيشا وإظهار الحقائق المتعلقة بتورطه مع USI Tech على أمل تقديم الممثلين السيئين إلى العدالة".