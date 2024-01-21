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حفل تخرج (تعبيرية - آيستوك)
خاص

شهادات البكالوريوس التي تؤتي ثمارها.. "الطب" ليس بين الأعلى دخلاً

8 شهادات جامعية يمكن لحامليها تقاضي ما يزيد عن 159 ألف دولار سنوياً

دبي - العربية.نت
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إن التخرج من الجامعة لا يضمن لك أبداً وظيفة جيدة الأجر، ولكن بعض الدرجات العلمية تمنحك بالتأكيد فرصة أكبر للعثور على وظيفة.

ووفقاً لـ Payscale، فإن هندسة البترول هي أفضل درجة بكالوريوس في الولايات المتحدة والتي تمنح صاحبها فرصة الحصول على أعلى راتب بين جميع خريجي مرحلة البكالوريوس.

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وعلى الرغم من الثورة في مجال الطاقة المتجددة، يمكن لمهندسي البترول في الولايات المتحدة أن يتوقعوا كسب حوالي 97.500 دولار في السنوات الخمس الأولى من حياتهم المهنية، مع ارتفاع الأجر النموذجي إلى 212.500 دولار بعد جمع 10 سنوات من الخبرة.

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وذهب المركز الثاني إلى شهادة ترتبط بالهندسة أيضاً، وهي: مهندس صناعي وبحوث العمليات، والتي يمكن لحامليها في منتصف سنوات عملهم الحصول على راتب يصل إلى أكثر من 191 ألف دولار.

فيما كانت شهادة "مصمم تفاعلي"، والتي يمكن لحامليها إنشاء نماذج تفاعلية للعديد من الأغراض، صاحبة المركز الثالث، براتب مقدر بنحو 173 ألف دولار، بحسب البيانات التي جمعتها "Statista"، واطلعت عليها "العربية Business".

بينما توفر شهادة بكالوريوس "الاقتصاد التطبيقي" لحامليها، إمكانية الحصول على راتب يصل إلى 164 ألف دولار سنوياً بعد 10 سنوات من العمل.

ومن بين أعلى 8 شهادات بكالوريوس أجراً في الولايات المتحدة والتي يمكن لحامليها الحصول على راتب يصل في حده الأدنى إلى 159 ألف دولار، لم يكن الطب بأي من فروعه بينها.

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