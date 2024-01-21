لماذا رفعت مخابز مصر أسعار "الخبز السياحي" 33%؟

قال مساعد أول وزير التموين المصري، ورئيس قطاع التجارة الداخلية إبراهيم عشماوي لـ"العربية Business"، إن أسعار الخبز السياحي تخضع للعرض والطلب، كما أن المخابز توفر الدقيق من أكثر من مصدر، والوزارة تختص فقط بتحديد سعر الخبز المدعم.

وطبقت مخابز مصرية قبل أيام زيادة على أسعار الخبز السياحي تتجاوز 33% للأوزان فوق 90 غراما للرغيف ليسجل 2 جنيه، في حين أبقت على أسعار الأوزان الأقل ثابتة جنيه للرغيف، وذلك وفق جولة أجرتها "العربية Business" في مناطق بمحافظة الجيزة.

واكتفت مخابز برفع أسعار الخبز فوق 90 غراما إلى جنيهين للرغيف بزيادة 50 قرشا، في حين طبقت بعض المخابز زيادة تصل إلى جنيه في بعض المناطق. وأقرت مخابز أخرى زيادة بقيمة 50 قرشا مع تخفيف وزن الرغيف بنحو 10 غرامات في المتوسط، وفق أحد أصحاب المخابز في منطقة أكتوبر الجديدة.

وقال إبراهيم عشماوي، إن الوزارة لا تتدخل في عمليات التسعير بالسوق إلا في ما يخص المقررات التموينية، كما حدث في مبادرة السلع الاستراتيجية الأخيرة التي ضمت 9 سلع تقريبًا، إذ اكتفت الوزارة بوضع تصور للسلع في حين تولت جهات الإنتاج من المصانع عمليات التسعير.

من جانبه، قال المتحدث باسم شعبة المخابز بالغرف التجارية، وصاحب مخبز سياحي، خالد صبري، إن أسعار طن الدقيق قفزت خلال الأسابيع القليلة الأخيرة إلى مستويات قياسية قرب 19 ألف جنيه للطن مقارنة بنحو 15.5 ألف جنيه نهاية ديسمبر الماضي، على خلفية صعود أسعار القمح في أسواق الجملة التجارية.

وخلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، أخذت أسعار القمح والدقيق في الصعود، ليصل سعر طن القمح إلى 16.8 ألف جنيه مقارنة بنحو 14 ألف جنيه نهاية ديسمبر، و13.7 ألف جنيه نهاية نوفمبر السابق له.

وأشار إلى زيادة أسعار الدقيق منذ أزمة اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية ، وبالتوازي مع وضع العملة الصعبة اللازمة للاستيراد، وارتفاع التكاليف وفقًا للعرض والطلب على مدخلات الإنتاج.

وأضاف خالد صبري، أن وزارة التموين أوقفت قبل 10 أيام الحصص اليومية للمخابز السياحية بواقع (5 أجولة وزن 50 كلغ للجوال)، والتي كانت تحصل عليها المخابز المرخصة طوال عام مضى كحصة تموينية بسعر 10 آلاف جنيه للطن لمساعدتها على تخفيض التكاليف، وتثبيت الأسعار قدر المستطاع.

وقبل عام، اقترحت الشعبة العامة للمخابز، على وزارة التموين وضع آلية لتسعير الخبز السياحي بهدف تثبيت الأسعار بأكبر قدر ممكن، واقترحت أن يتم الحصول على حصة من كميات الدقيق بأسعار ثابتة من الوزارة، وهو ما استجابت له الوزارة لكنها أوقفته مؤخرًا.

وأوضح أن الحصة اليومية التي كانت تحصل عليها المخابز من "التموين" كانت تمثل في نحو 30% من إجمالي الإنتاج اليومي، وكانت توازن التكلفة لكن توقفها بالتزامن مع ارتفاع أسعار الدقيق في السوق الحر أربك حسابات المخابز، ليتم إقرار زيادة في الأسعار.

من جهته، قال مصدر في وزارة التموين لـ"العربية Business"، إن الوزارة قررت وقف الحصص اليومية من الدقيق للمخابز السياحية لتوفير النفقات على الوزارة، خاصة وأن استهلاك كميات أكبر من الدقيق خارج إطار منظومة الخبز سيرفع من أعباء الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي.

وقال رئيس شعبة المخابز في محافظة أسيوط، محمد كمال، لـ"العربية Business"، إن عددا كبيرا من المخابز السياحية رفع أسعار الخبز داخل المحافظة بنحو 33% للرغيف الواحد، ليصعد من 1.5 إلى 2 جنيه للرغيف.

وتحتاج وزارة التموين إلى نحو 10 ملايين طن من القمح لتوفير احتياجات منظومة الخبز من الدقيق المدعم، توفر نحو ثلثها عبر التوريدات المحلية، في حين توفر نحو 5.5 مليون طن منها عبر الاستيراد.