أسرع 10 وظائف نمواً وأجورها مغرية.. يمكن العمل بها عن بعد!

يمكن للباحثين عن عمل أن يشهدوا سوق عمل أكثر حذراً وتنافسية في عام 2024، حيث يبطئ أصحاب العمل التوظيف ويقللون من زيادات الرواتب - لكن بعض الأدوار توفر آفاقاً أكثر إشراقاً من غيرها.

ويعد كبير مسؤولي النمو ومحلل الاستدامة ومستشار الذكاء الاصطناعي من بين الأدوار الأكثر طلباً التي تقوم الشركات بالتوظيف فيها في الولايات المتحدة، وفقاً لبحث جديد من "LinkedIn".

وأصدرت "LinkedIn" الأسبوع الماضي قائمة الوظائف السنوية التي تسلط الضوء على 25 مهنة الأسرع نمواً على مدار السنوات الخمس الماضية، استناداً إلى المسميات الوظيفية التي شهدت أكبر نمو على موقعها على الإنترنت بين يناير 2019 ويوليو 2023.

ونظراً لأن تصنيف "LinkedIn" يعتمد على 5 سنوات من البيانات، فمن الواضح أن هذه هي الفرص التي أظهرت فيها الشركات "اهتماماً والتزاماً مستمرين"، وفقاً لما ذكره أندرو سيمان، مدير تحرير أول للوظائف والتطوير الوظيفي في "LinkedIn News". وأضاف: "هذه مهن مستدامة، وهي ليست مجرد ومضات عابرة"، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية Business".

وفيما يلي أهم 10 وظائف الأسرع نمواً في عام 2024 ومقدار رواتبها، وفقاً لبيانات "LinkedIn" و"ZipRecruiter".

1. كبير مسؤولي النمو

الوصف الوظيفي: يقوم كبار مسؤولي النمو بتطوير وتنفيذ استراتيجيات المنظمة لزيادة الإيرادات وتوسيع التواجد في السوق وضمان النمو المستدام.

نطاق الراتب: 41,500 دولار - 269,500 دولار.

2. محلل البرامج الحكومية

الوصف الوظيفي: يقوم محللو البرامج الحكومية بتقييم فعالية وكفاءة برامج القطاع العام، عادة من خلال تحليل البيانات، وضمان الامتثال للوائح، ومراقبة الميزانيات والمزيد.

نطاق الراتب: 37,00 دولار - 131,500 دولار.

3. مدير سلامة صحة البيئة

الوصف الوظيفي: يضمن مديرو سلامة الصحة البيئية أن الشركات تعزز مكان عمل آمن ومستدام للموظفين، وإدارة المخاطر وضمان الامتثال للوائح الصحة والسلامة والبيئة.

نطاق الراتب: 32000 دولار - 156000 دولار.

4. مدير عمليات الإيرادات

الوصف الوظيفي: يساعد مديرو عمليات الإيرادات في الإشراف على ممارسات توليد إيرادات الشركات، والعمل بشكل وثيق مع فرق المبيعات والتسويق لتحسين نمو الأعمال وضمان الكفاءة العامة.

نطاق الراتب: 34000 دولار - 179500 دولار.

5. محلل الاستدامة

الوصف الوظيفي: يقوم محللو الاستدامة بتقييم الجهود البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) للمنظمة وتحديد فرص الكفاءة والاستخدام المسؤول للموارد والأثر الاجتماعي الإيجابي.

نطاق الراتب: 42,500 دولار - 138,500 دولار.

6. مزود الممارسة المتقدمة

الوصف الوظيفي: مقدمو الممارسات المتقدمة هم مقدمو خدمات طبية مرخصون، مثل مساعدي الأطباء أو الممرضين الممارسين، الذين يؤدون خدمات الرعاية الأولية للمرضى، بما في ذلك تقييم نتائج المختبر وتقديم التشخيص وإدارة خطط العلاج.

نطاق الراتب: 39000 دولار - 166000 دولار.

7. نائب الرئيس للتنوع والشمول

الوصف الوظيفي: يعمل نواب الرئيس المعنيون بالتنوع والشمول على تنمية أماكن عمل شاملة من خلال تصميم وتنفيذ السياسات المتعلقة بالتنوع والإنصاف والشمول داخل المنظمة.

نطاق الراتب: 43,500 دولار - 277,500 دولار.

8. مستشار الذكاء الاصطناعي

الوصف الوظيفي: يقدم مستشارو الذكاء الاصطناعي المشورة للمؤسسات بشأن تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في عملياتهم التجارية وعروض منتجاتهم.

نطاق الراتب: 60,500 دولار - 151,000 دولار.

9. مسؤول التوظيف

الوصف الوظيفي: يقوم القائمون على التوظيف بتوريد المرشحين المؤهلين وتقييمهم والمساعدة في توظيفهم للأدوار المفتوحة داخل المؤسسات.

نطاق الراتب: 25000 دولار - 93500 دولار.

10. مهندس الذكاء الاصطناعي

الوصف الوظيفي: يقوم مهندسو الذكاء الاصطناعي بتطوير وتنفيذ وتدريب نماذج وخوارزميات الذكاء الاصطناعي، باستخدام لغات البرمجة لإنشاء أنظمة ذكية يمكنها أداء المهام التي تتطلب تقليدياً الذكاء البشري.

نطاق الراتب: 44000 دولار - 173500 دولار.

يوفر كل دور في قائمة LinkedIn تقريباً فرص عمل عن بعد أو مختلطة، مما يشير إلى أن أصحاب العمل مستمرون في الاستجابة لمطالب العمال بالعمل المرن.

وقد تكون المنافسة على الأدوار المفتوحة شرسة. إذ يرى ما يقرب من 85% من العمال أنهم يفكرون في البحث عن وظيفة جديدة، بزيادة قدرها 27% عن العام الماضي، وفقاً لتقرير "LinkedIn". ووجدت الشبكة الاجتماعية أن "كثافة البحث عن الوظائف"، التي تقيس عدد الأشخاص الذين يتقدمون بنشاط إلى الوظائف، ارتفعت بنسبة 21% على منصتها على أساس سنوي.

لكن معرفة أماكن الفرص الناشئة يمكن أن تساعد الباحثين عن عمل على تحسين بحثهم والحصول على دور يتمتع بأمان وظيفي قوي، كما يقول سيمان.

وأضاف سيمان، أن بعض الشركات لا تزال تعاني من الآثار الاقتصادية الطويلة لجائحة كوفيد-19، وتبحث عن طرق لعزل نفسها عن الاضطرابات المستقبلية.

ونتيجة لذلك، هناك طلب متزايد على المتخصصين في الذكاء الاصطناعي وعمليات الإيرادات الذين يمكنهم مساعدة الشركات على تحقيق نمو مستدام وقابل للتطوير، إما من خلال الاستفادة من التقنيات الجديدة والفعالة أو تبسيط الأنظمة التي تدعم دورة إيراداتها.