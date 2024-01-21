"مسك" للعربية: نقوم بأبحاث سنوية عن مشاركة الشباب في الاقتصاد

أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة محمد بن سلمان "مسك"، الدكتور بدر البدر، أهمية مواجهة التحديات العالمية للشباب.

وأشار البدر في مقابلة مع "العربية Business" على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، إلى مواصلة سعي "مسك" في مد جسور التواصل بين القادة والشباب، حيث تنظم جلسات حوارية يومية بين القادة والشباب ضمن جناح مجلس الشباب في دافوس، نظرا لوجود فجوة بين وجهة نظر الشباب والقادة في إيجاد الحلول لبعض القضايا.

وأكد على التركيز بشكل كبير على رعاية الشباب المميزين.

وقال إن "مسك" تقوم بأبحاث سنوية عن مشاركة الشباب في الاقتصاد.