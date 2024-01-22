الجنيه المصري يستعيد بعضاً من عافيته أمام أغلى عملة في العالم

استعاد الجنيه المصري بعضاً من خسائره في سوق الصرف الموازية، ليرتفع بنحو 5 جنيهات أمام الدولار، متداولاً عند 59 جنيها، مقابل 64 جنيها الخميس الماضي.

وطال التحسن الأخير العديد من العملات الأخرى المقابلة، إذ انخفض سعر الدينار الكويتي – أغلى عملة في العالم – أمام الجنيه بعد المكاسب الأخيرة ليتداول في حدود 195 إلى أقل قليلاً من 200 جنيه في السوق الموازية.

يذكر أن 4 عملات عربية، تقع في صدارة العملات الأغلى في العالم أمام الدولار الأميركي، بصدارة الدينار الكويتي، والدينار البحريني، والريال العماني، والدينار الأردني.

تأتي الارتفاعات الأخيرة، مدعومة بالحديث حول إجراء صندوق النقد لمراجعة القرض البالغ قيمته 3 مليارات دولار مع مصر خلال الفترة الراهنة، واحتمالية زيادة قيمة القرض بما يسد الاحتياجات الحالية للدولة المصرية، في ظل انخفاض كبير في مصادرها من العملات الأجنبية.

يشار إلى أن إيرادات قناة السويس شهدت تراجعاً بنحو 40% منذ بداية العام الجاري، وفقاً لتصريحات رسمية، كما انخفضت تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وأثارت الحرب في غزة تخوفات من تأثر إيرادات السياحة والتي شهدت أعلى مستوياتها العام الماضي.

كما أكدت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، خلال لقائها مع مسؤولين مصريين قبل نحو أسبوعين على دعم واشنطن لاقتصاد مصر وإصلاحاته.

وقالت وزارة الخزانة "أكدت الوزيرة يلين دعم الولايات المتحدة القوي لمصر وبرنامجها للإصلاح الاقتصادي. وشددت على هدف تعزيز الاقتصاد المصري ودعم النمو الشامل والمستدام".