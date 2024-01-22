الملياردير الروسي "ريبولوفليف" يدرس بيع نادي موناكو لكرة القدم

عين الملياردير دميتري ريبولوفليف شركة استشارية لدراسة إمكانية بيع حصته المسيطرة في نادي موناكو لكرة القدم وسط اهتمام المشترين المحتملين.

وذكرت صحيفة Les Echos الفرنسية يوم الأحد أن ريبولوفليف – أحد رجال الأعمال الروس القلائل الذين لا يخضعون للعقوبات عندما غادر البلاد قبل أكثر من عقد من الزمن – حصل على عرضين على الأقل لبيع حصته من مستثمرين أميركيين العام الماضي.

وعينت شركة ريبولوفليف بنك الاستثمار رين غروب "Raine Group" ليكون مستشارها المالي الحصري، بينما تستكشف "بدائل استراتيجية لحصتها في النادي بعد تلقي فوائد واردة غير مرغوب فيها، وفقاً لبيان أرسل عبر البريد الإلكتروني من مكتب عائلة رجل الأعمال. وأضافت: "لا يمكن أن تكون هناك ضمانات بأن المراجعة الإستراتيجية ستؤدي إلى أي صفقة تتعلق بالنادي"، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

واستحوذ رجل الأعمال البالغ من العمر 57 عاماً، والذي يعيش في موناكو وحقق ثروته من صناعة البوتاس الروسية، على حصة 67% في نادي موناكو في عام 2011 وتعهد في ذلك الوقت باستثمار ما لا يقل عن 100 مليون يورو (130 مليون دولار) في النادي خلال السنوات الأربع المقبلة. يعد نادي موناكو أحد أنجح الأندية في الدوري الفرنسي الممتاز وقد فاز بثمانية ألقاب حتى الآن.

اكتسب رين سمعته باعتباره المستشار الأول في الصفقات الرياضية الكبيرة، وكان آخرها صفقة بيع حصة مانشستر يونايتد للملياردير جيم راتكليف. وفي عام 2022، تولت بيع نادي تشيلسي نيابة عن الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش.