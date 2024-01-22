بنوك مصرية خاصة تبدأ مارثون رفع الفائدة حفاظاً على قاعدة عملائها

تباينت تحركات بنوك القطاع الخاص نحو إعادة تسعير الفائدة على منتجات الادخار للِحاق بمارثون رفع العائد الذى بدأه بنكا الحكومة "الأهلي المصري"، و"مصر" مطلع يناير الحالي.

ورفعت بعض البنوك فائدة شهادات الادخار بنسبة تراوحت بين 3 إلى 5%، بينما اكتفت أخرى بطرح حسابات توفير مرتفعة الفائدة بدورية صرف متعددة.

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وأجرت "العربية business" مسحاً على البنوك التي قررت إعادة تسعير منتجاتها الادخارية بعد أسبوعين من طرح شهادات الـ 27% الجديدة وأبرزهم:

التجاري الدولي

رفع البنك التجاري الدولي أكبر البنوك الخاصة في مصر سعر الفائدة على الشهادات الثلاثية ذات العائد الثابت "بريميوم" بنحو 4%، لتصل إلى 22% سنويا ويصرف العائد شهريا، مقابل فائدة 18%، ويسمح البنك ببيعها للعملاء بحد أدني 5 ملايين جنيه ومضاعفات الألف جنيه.

كذلك رفع البنك الفائدة على "شهادة بلس" بنحو 3.5%، لتصل إلى 21% سنويا ويصرف العائد شهريا، ويشترط البنك للاكتتاب بها مليون جنيه حداً أدنى ومضاعفات الألف جنيه.

وارتفعت الفائدة على "شهادة برايم" إلى 20% سنوياً ويصرف العائد شهريا، بزيادة 3%، ويبدأ شراؤها بحد أدني 100 ألف جنيه ومضاعفات الألف جنيه.

المصري الخليجي

وأعاد البنك المصري الخليجي إطلاق شهادة "ثروة بلس"، التي تمنح العميل سعر عائد 23% لأول سنة ويُصرف شهرياً.

وتصل مده الشهادة 3 أعوام، ويتم صرف العائد طول العام الأول بدورية شهرية، بينما يتم تسعير الشهادة بشكل متغير خلال المدة المتبقية، وفقا للسعر المعمول به في البنك المركزي لليلة واحدة.

ويسمح البنك بشراء الشهادة بحد أدنى 1000 جنيه ومضاعفاتها، ويتيح للعملاء الاقتراض حتى 90% من قيمة الشهادة.

المصري لتنمية الصادرات

طرح البنك المصري لتنمية الصادرات شهادة ادخار ثلاثية بسعر فائدة 21% سنويا يصرف العائد شهريا.

ويسمح البنك بالاكتتاب في الشهادة بحد أدنى 1000 جنيه ومضاعفاتها، ولا يجوز استرداد قيمة الشهادة قبل 6 أشهر من تاريخ الإصدار.

الأهلي الكويتي-مصر

يتيح البنك الأهلي الكويتي- مصر شهادة ادخار ثلاثية بالجنيه المصري وبعائد ثابت تراكمي الجنيه يصل إلى 75% يصرف عند استحقاق الشهادة.

وقالت مصادر لـ "العربية business"، إن هناك بنوكا خاصة أخرى تدرس طرح شهادات مرتفعة العائد قريباً لمواكبة المنافسة التي خلقتها الشهادات الجديدة التي طرحتها البنوك العامة، وأبرزهم بنوك الأهلي قطر الوطني والمصرف المتحد.

وأوضحت المصادر أن هناك بنوكا اكتفت بطرح حسابات توفير مرتفعة العائد أو رفعت الفائدة على الحسابات لديها، بهدف توفير وعاء ادخاري يحقق للعملاء ميزه السحب والإيداع دون قيود الشهادات، وفى نفس الوقت لا يحمل البنوك أعباء تكلفة كبيرة.

وتوقعت المصادر أن تلجأ بنوك أخرى الفترة المقبلة بطرح حسابات توفير بفائدة بين 20 إلى 23%، في ظل رغبة شريحة واسعة من العملاء في التعامل بمدخراتهم بشكل أكثر مرونة من دون أي قيود.

ومن أبرز البنوك التي طرحت حسابات توفير بفائدة مرتفعة:

بنك القاهرة

طرح بنك القاهرة حساب "ميجا توفير" بحد أدنى 1500 جنيه، ولكن يشترط البنك حدا أدني مقداره 50 ألف جنيه لاحتساب سعر فائدة.

ويتيح البنك فائدة تصل 23% سنويا، بحد أدنى للرصيد 20 مليون جنيه.

بينما تبلغ الفائدة 20% بدورية صرف ربع سنوية، بحد أدنى مليون جنيه إلى أقل من 20 مليون جنيه.

كما أقر البنك فائدة 18% بدورية الصرف الشهرية، بحد أدني 50 ألف جنيه لأقل من 100 ألف جنيه.

ويمكن فتح حساب ميجا للقصّر أقل من 16 عاما، ومن هم أكبر من 64 عام من دون تغطية تأمينية.

البنك العربي الإفريقي الدولي

يوفر البنك العربي الإفريقي الدولي حساب توفير للأفراد "جولدن بلس" بحد أدني 50 ألف جنيه، ويتم احتساب سعر الفائدة على أقل مبلغ متبق في الحساب.

ويصل سعر العائد على الحساب إلى 18% سنوياً توضع في الحساب شهرياً، وعند 18.50% سنويا تمنح كل 3 شهور، و19% سنويا تضاف للحساب نصف سنوياً، وعند 20 % سنوياٌ وفقا للبنك.

وطرح بنكا الأهلي المصري ومصر شهادات ادخار جديدة في الأسبوع الأول من يناير الحالي بفائدة 27% سنوياً، وبفائدة 23.5% تصرف شهرياً.

وجمع البنكان 380 مليار جنيه في أول أسبوعين لطرح الشهادة، بواقع 245 مليار جنيه للبنك الأهلي المصري، و135 مليار جنيه ببنك مصر وفقا لتصريحات رؤساء مجلس إدارة البنكين الخميس الماضي.