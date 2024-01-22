بنوك "وول ستريت" تتسابق لاستعادة صفقات القروض من الائتمان الخاص

تسعى البنوك الاستثمارية، بما في ذلك "غولدمان ساكس"، و"سيتي غروب"، و"باركليز"، إلى استعادة صفقات التمويل بالاستدانة التي استحوذ عليها المقرضون المباشرون عندما كانت الأسواق أكثر تقلباً، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية Business".

وقالت مصادر "بلومبرغ"، إن المصرفيين في أوروبا والولايات المتحدة يتحدثون مع شركات الاستحواذ حول قروض الائتمان الخاصة التي تم التوقيع عليها عندما كانت فروق الائتمان تتضخم وكانت البنوك منشغلة بالديون المعلقة في ميزانياتها العمومية. الآن بعد أن هدأت أسواق القروض ذات الرفع المالي - وتخفيضات أسعار الفائدة تلوح في الأفق – تسعى بنوك وول ستريت لاستعادة بعض الأعمال.

وكشفت المصادر، أن هناك مساعي من البنوك لإعادة تمويل الديون الموحدة "unitranche" البالغة 850 مليون يورو (924 مليون دولار) التي دعمت استحواذ شركة KKR & Co على وسيط التأمين الفرنسي April Group، بالإضافة إلى الدين المشترك البالغ 500 مليون يورو التي تدعم شراء EQT AB لشركة خدمات المعايرة "Trescal Ltd"، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية Business".

وقال شخص منفصل لـ "بلومبرغ"، إن صفقات أخرى من المحتمل أن تهم البنوك مثل؛ عملية الاستحواذ على شركة المخبوزات "Irca SpA"، وشركة الأدوية الإيطالية "Neopharmed Gentili"، ورفضت شركات "KKR"، و"EQT"، و"Advent Group" المالكة لشركة "Irca"، ومالكي "Neopharmed Ardian"، و"NB Renaissance" التعليق.

لدى البنوك الاستثمارية فرصة الآن لأن قروض الائتمان الخاصة الموحدة تسمح عادة للشركات بإعادة التمويل بعد حوالي 12 إلى 18 شهراً من تسعير الصفقة لأول مرة دون رسوم باهظة. وفي الوقت نفسه، فإن انخفاض تكاليف الاقتراض في سوق التمويل القائم على الاستدانة يعني أنها قد تكون قادرة على تقديم صفقات أرخص من المقرضين المباشرين، فضلا عن المزيد من المرونة في شكل عدد أقل من التعهدات.

ديون أرخص

وقال أوزفالدو بيريرا، رئيس الإقراض المباشر في بارك سكوير كابيتال، إنه مع عودة السوق المشتركة إلى طبيعتها، فإن بعض صفقات الائتمان الخاصة الأكبر حجما التي تمت منذ سنوات "من المرجح أن يتم إعادة تمويلها بدين مشترك أرخص". ومع ذلك، فإنه "من التبسيط للغاية افتراض أن المقترضين سيختارون القروض المشتركة لمجرد أنها متاحة مرة أخرى - "هناك رعاة ومقترضون سيستمرون في تفضيل حل الائتمان الخاص، على حد قوله.

وتستهدف البنوك بشكل خاص المقترضين الذين قاموا بتسعير الديون بين مارس وديسمبر 2022، عندما ارتفعت مخاطر الائتمان للشركات الأوروبية غير المرغوب فيها إلى أعلى مستوى منذ جائحة فيروس كورونا واستحوذ المقرضون المباشرون على حصة في السوق. كما أنها تستهدف أيضاً المقترضين من الائتمان الخاص في الأسواق المتوسطة الذين أصبحوا منذ ذلك الحين كباراً بما يكفي للنجاح في الأسواق المشتركة.

بالنسبة للمقترضين، قد تكون إعادة التمويل مع البنوك الاستثمارية منطقية. في حين أن الائتمان الخاص وفر ضمانة إتمام الصفقات في السوق المضطربة لعام 2022، فإن العديد من هذه الصفقات تبدو الآن باهظة الثمن. إن إعادة التمويل في السوق المشتركة الآن أرخص بـ 75 نقطة أساس من بديل الديون الموحدة، في حين أن تمويل عمليات الاندماج والاستحواذ الجديدة أرخص بـ 100 نقطة أساس، وفقا للمصرفيين.

ومع ذلك، من غير الواضح حجم الأعمال التي ستتمكن البنوك من استعادتها. ويحق للمقرضين المباشرين الحاليين أيضاً عرض إعادة التسعير على المقترض، وقد يقدمون أسعاراً أقل أو رافعة مالية أعلى أو خطوط استحواذ غير مسحوبة للاحتفاظ بالصفقة.

شروط أفضل

وفي الولايات المتحدة، قام المقرضون من القطاع الخاص بقيادة شركة بلاكستون مؤخراً بتخفيف الشروط على الديون القائمة لشركة جايدهاوس من أجل إثناء المالك الجديد شركة باين كابيتال برايفت إكويتي عن إعادة التمويل مع البنوك. وخفض المقرضون المباشرون سعر الفائدة إلى 5.5 نقطة مئوية فوق سعر التمويل لليلة واحدة المضمون من 6.25 نقطة مئوية، مما يجعل التسهيل أقرب إلى ما تقدمه البنوك.

وبشكل أكثر عمومية، كانت شركات الائتمان الخاصة تخفض أسعارها للفوز بالصفقات. عرض المقرضون المباشرون، بما في ذلك شركة Apollo Global Management وGoldman Sachs Asset Management، أسعاراً بقيمة 575 نقطة أساس فوق مؤشر "Euribor" لتمويل عملية الاستحواذ على شركة الإعلانات المبوبة Adevinta ASA - وهي خطوة كبيرة أقل من الأسعار التي يستخدمها المقرضون المباشرون لتحصيلها.

وتشير المبادئ التوجيهية للبنك المركزي الأوروبي إلى أن البنوك يجب أن تحد بشكل عام من الاستدانة على الصفقات إلى 6 أضعاف، في حين يظل المقرضون المباشرون غير منظمين إلى حد كبير ويمكنهم دفع الاستدانة إلى مستويات أكثر عدوانية. قد يتم تثبيط بعض المقترضين أيضاً بسبب تكلفة الحصول على تصنيف رسمي من وكالة التصنيف الائتماني - وهو أمر لا يطلبه المقرضون المباشرون.

وهناك أيضاً فروق جغرافية دقيقة. وقد يكون من الصعب إعادة تمويل صفقات الإقراض المباشر التي تتم بالجنيه الاسترليني مع البنوك، نظرا لنقص السيولة بتلك العملة في الأسواق المشتركة. وستتطلب صفقات إعادة التمويل التي تدعم الشركات الإيطالية من البنوك إصدار سندات بسعر فائدة متغير بسبب اللوائح الصارمة المتعلقة بالقروض ذات الرفع المالي في البلاد.

وهناك عامل معقد آخر هو أن العديد من البنوك، بما في ذلك مورغان ستانلي وإتش إس بي سي، تقوم ببناء عمليات إقراض مباشر خاصة بها - مما يعني أنه في بعض الحالات قد تتنافس مكاتب الإقراض ذات الرفع المالي وأذرع الائتمان الخاصة ضد بعضها البعض على الصفقات.

وقال الشريك ورئيس فريق الإقراض المصرفي في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في White & Case، جيريمي دافي: "بدأت البنوك في استعادة بعض الصفقات وسحب حصتها في السوق من المقرضين المباشرين. ومع ذلك، قال: "لست متأكداً من أن عمليات إعادة التمويل المصرفية وبعض الصفقات المالية الجديدة في هذه المرحلة وحدها تجعل المقرضين المباشرين قلقين".