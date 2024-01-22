"أرامكو" ترسي عقدين لبناء منشآت غاز في السعودية بـ3.3 مليار دولار

أبرمت شركة أرامكو السعودية عقدين بقيمة 3.3 مليار دولار أميركي مع كونسورتيوم دولي رائد للعمل في منشأتها الضخمة لسوائل الغاز الطبيعي في الرياض في المملكة.

واختارت شركة "أرامكو" التحالف المشترك "تيكنيكاس – سينوبيك" الهندسيتان، كمقاول أعمال الهندسة والتوريد والإنشاء، لتنفيذ مرفق "رياس" لتجزئة الغاز الطبيعي المسال في المملكة العربية السعودية، وفقاً لبيان اطلعت عليه "العربية Business".

وتتوزع حصة التحالف بنسبة 65% لشركة "Técnicas Reunidas"، و35% لمجموعة "Sinopec Engineering"، مما يعني أن الشركة الإسبانية ستستحوذ على أكثر من 2.15 مليار دولار أميركي من إجمالي الاستثمار.

ويعد هذا المشروع الأول الذي تمنحه شركة أرامكو السعودية لشركة "تيكنيكاس"، بعد التحالف الاستراتيجي الذي وقعته الشركة الإسبانية مؤخراً مع مجموعة سينوبك الهندسية لتطوير المشاريع المشتركة.

ومنحت أرامكو السعودية، إحدى أكبر شركات الطاقة في العالم، مشروعاً مشتركاً شكلته الشركة الإسبانية Técnicas Reunidas ومجموعة Sinopec Engineering الصينية لتطوير مرافق جديدة لتجزئة سوائل الغاز الطبيعي (NGL) في المملكة العربية السعودية.

سيتم تطوير الأعمال على أساس عقدي EPC (الهندسة والمشتريات والبناء) لتنفيذ مجزئات الغاز (الحزمة 1)، ومرافق Riyas NGL المشتركة (الحزمة 2)، والتي تشمل مرافق التخزين والتصدير. ويبلغ إجمالي الاستثمارات الناشئة عن هذين العقدين أكثر من 3.3 مليار دولار أميركي.

وظيفة المرافق الجديدة

الهدف الأساسي للمشروع هو تمكين مجزئات سوائل الغاز الطبيعي، وبالتالي إنتاج الإيثان والبروبان والبيوتان والبنتان.

وستقوم المرافق الجديدة التي سيتم تطويرها من قبل "تكنيكاس ريونيداس"، و"سينوبيك" بتجزئة 510 آلاف برميل يومياً من سوائل الغاز الطبيعي.

وسيقوم قطارا الحزمة 1 بمعالجة 255 مليون برميل يوميا لكل منهما، وسيشمل وحدات التجزئة والمعالجة والتجفيف والتبريد. فيما ستوفر المرافق المشتركة للحزمة 2 تخزيناً مشتركاً للمغذيات والمنتجات، وتخزين المواد الكيميائية والمرافق، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، أنظمة استعادة البخار والمكثفات، ومياه المرافق، وأنظمة الهواء والنيتروجين في المصانع، ومياه تبريد الآلات، وأنظمة الصرف والشعلة.

المدة المتوقعة للمشروع

وتبلغ المدة المتوقعة للمشروع حوالي 46 شهراً للحزمة الأولى، والتي تشمل: وحدات التجزئة والمعالجة والتجفيف. وحوالي 41 شهراً للحزمة الثانية، والتي ستتضمن مرافق التخزين للمغذيات والمنتجات، والمواد الكيميائية، بما في ذلك، مرافق أنظمة استعادة البخار والمكثفات، ومياه المرافق، وأنظمة الهواء، والنيتروجين في المصانع.

تكنيكاس ريونيداس، هي شركة هندسية إسبانية عالمية رائدة، تتمتع بخبرة تزيد عن 60 عاماً في تنفيذ أكثر من 1000 مصنع صناعي حول العالم وتتواجد في 25 دولة. الشركة متخصصة في تصميم وبناء المنشآت الصناعية المخصصة لإنتاج الوقود النظيف ومصانع الغاز الطبيعي والبتروكيماويات.