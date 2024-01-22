بقيمة 64 مليار دولار.. طوفان إصدار سندات من الأسواق الناشئة في يناير

يبدو أن طفرة مبيعات السندات لعام 2024 في الاقتصادات الناشئة ستستمر، بما في ذلك العودة المحتملة للمقترضين ذوي العائد المرتفع في منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا بعد توقف دام عامين.

هيمنت جهات الإصدار ذات التصنيف الاستثماري، بما في ذلك تشيلي والمكسيك والمجر، على نشاط الإصدار الأسبوع الماضي، ما رفع الديون بالعملة الصعبة التي تبيعها الحكومات والشركات في العالم النامي إلى 64 مليار دولار حتى الآن هذا العام، أي أقل بقليل من 66 مليار دولار لنفس الفترة من عام 2023.

والآن، تستعد ساحل العاج لتصبح أول دولة في منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا تصدر سندات دولية بعد غياب دام عامين، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية Business".

وتشهد الأسواق الأولية صفقات محمومة من قِبَل الشركات والحكومات، حتى برغم أن عمليات بيع السندات أدت إلى ارتفاع متوسط العائدات على ديون الأسواق الناشئة المقومة بالدولار. وكانت التوقعات بحدوث قدر أكبر من التقلبات في وقت لاحق من العام ــ بسبب الانتخابات الأميركية المقبلة فضلا عن توقيت ووتيرة التيسير الاحتياطي الفيدرالي ــ سببا في خلق شعور بالحاجة الملحة إلى تثبيت أسعار الفائدة الحالية.

وحققت إصدارات ديون الأسواق الناشئة انطلاقة قوية في 2024، إذ تجاوزت مبيعات السندات 30 مليار دولار في النصف الأول من يناير/كانون الثاني.

اهتمام الصناديق السيادية

ولاقت عمليات بيع السندات اهتماما من الصناديق السيادية ذات التصنيف الأعلى، إذ أطلقت المكسيك أكبر عملية بيع لها على الإطلاق بقيمة 7.5 مليار دولار في أوائل يناير/كانون الثاني، وتنشط بولندا والمجر وإندونيسيا في هذه السوق.

وإلى جانب السعودية من المتوقع أن تصدر 5 دول أخرى على الأقل سندات بما لا يقل عن 10 مليارات دولار، وهي إندونيسيا وبولندا وتركيا وإسرائيل والمكسيك، ومن المحتمل أن يصل حجم إصدار السندات من المكسيك إلى 18 مليار دولار.

وتقول تقديرات محللين في بنك مورغان ستانلي إن الدول النامية ستصدر سندات بقيمة تقرب من 165 مليار دولار هذا العام، بزيادة 20% تقريبا أو 30 مليار دولار عن عام 2023.

اندفاع قوي

من جانبها، قالت العضو المنتدب للدخل الثابت في بنك "بي إن بي باريبا" في نيويورك، ناتالي مارشيك: "يبدو أن المستثمرين قد أبلغوا عن هذا الاندفاع، ويستفيد المصدرون من الطلب القوي". ربما تكون تشيلي قد أصدرت سنداتها قبل خفض محتمل لتصنيفها الائتماني، بينما تتحرك المكسيك قبل الانتخابات العامة. ونتوقع أن تأتي بعض السندات ذات التصنيف الائتماني "BB" عالية الجودة بعد ذلك بحلول نهاية الربع.

وعرضت المملكة العربية السعودية سندات بقيمة 12 مليار دولار في أكبر صفقة لها منذ عام 2017، وقال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، لتلفزيون "بلومبرغ" إن المزيد من مبيعات سندات اليورو يجب أن تتبع. وفي المكسيك، يتوقع المستثمرون أن يقوم الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور بتسريع الإنفاق في عامه الأخير في منصبه.

بعض الدول التي لا تستطيع تحمل انتظار المزيد من الانخفاض في عائدات السندات الأميركية تتخذ أيضاً إجراءات لتغطية التزاماتها.

الاستعداد لإصدارات جديدة

وتظهر البيانات التي جمعتها "بلومبرغ" أن تشيلي لديها أكثر من 300 مليون دولار من المدفوعات المستحقة هذا الشهر وما مجموعه 1.1 مليار دولار من قسائم العملة الصعبة للفترة المتبقية من العام. واختارت الدولة الواقعة في أميركا اللاتينية بيع الأوراق المالية قبل أن تتاح لمقيمي التصنيف الائتماني الفرصة لإلقاء نظرة أكثر تشاؤماً، حيث قامت بتسعير السندات المستحقة خلال خمس سنوات بعائد أقل من 5%.

"كان الطلب جيداً، وهذا مؤشر جيد بالنسبة للمصدرين"، وفقاً لـ ويليام سنيد، المحلل في بنك بانكو بلباو فيزكايا أرجنتاريا في نيويورك، والذي قال، إن المستثمرين مستعدون لإصدارات جديدة، مع الاحتفاظ بالسيولة. "أما بالنسبة للنصف الثاني من العام، فلنضع في اعتبارنا أننا نستعد للانتخابات الأميركية وقد يؤدي ذلك إلى بعض التقلبات الإضافية، لذا فإن الأمر أفضل الآن وليس لاحقاً".

وأشار رئيس ساحل العاج، الحسن واتارا هذا الأسبوع إلى أن بلاده تعتزم الدخول إلى السوق، لكنه لم يقدم تفاصيل حول حجم الإصدار المحتمل. وقد تعود نيجيريا أيضاً في نهاية عام 2024، وفقاً لوزير المالية ويل إيدون. ومن بين المقترضين المحتملين الآخرين في المنطقة جنوب أفريقيا والسنغال وكينيا وأنجولا.

كانت بعض السندات من باكستان والإكوادور من بين أفضل السندات أداء يوم الجمعة في مؤشر "بلومبرغ" للسندات السيادية بالدولار في الأسواق الناشئة. ارتفع مؤشر MSCI القياسي للأسهم بأكبر قدر هذا العام، منهياً هزيمة استمرت أسبوعين. وفي الوقت نفسه، أغلق مؤشر عملات الدول النامية على ارتفاع، على الرغم من بقائه منخفضاً خلال الأسبوع.