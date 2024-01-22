دفع أكثر من 5 ملايين دولار على وجبتي غداء مع "بافيت".. هذا ما حققه بعدها!

يوفر مزاد الغداء الخيري السنوي الذي يقيمه وارن بافيت، لصالح مؤسسة "GLIDE" الخيرية ومقرها سان فرانسيسكو، فرصة لمقدم العرض الفائز لتناول غداء خاص مع المستثمر الأسطوري ومناقشة مواضيع مختلفة، باستثناء خطط بافيت الاستثمارية المستقبلية.

ومنذ إطلاقه في عام 2000، شهد المزاد عطاءات رائعة، مع رقم قياسي بلغ 19 مليون دولار في عام 2022. ومن بين الفائزين البارزين تيد ويشلر، مدير صندوق التحوط الذي فاز بوجبة الغداء مع بافيت في عامي 2010 و2011 من خلال تقديم عطاءات تزيد قيمتها عن 5.25 دولار مليون في المجموع.

وتبرز قصة ويشلر ليس فقط بسبب مساهماته الخيرية، ولكن أيضاً بسبب رفض عرض العمل المقدم من بافيت في البداية. كان القرار بمثابة نقطة تحول مهمة في حياته المهنية. وفي مقابلة مع برنامج "I Am Home Podcast"، روى ويشلر سلسلة الأحداث التي بدأت بوجبات الغداء الخيرية التي أدت إلى دوره كأحد مديري استثمار بافيت في بيركشاير هاثاواي.

قال ويشلر مستذكراً تلك اللحظة خلال مقابلة البودكاست: "لقد ذهبنا إلى بيكولو، وكان الأمر رائعاً". ... قال لـ "بافيت": "أريد فقط أن ألقي نظرة على ملاحظاتي، هل تمانع؟ ويمكنك أن تطلب مني أي شيء إذا أردت يا وارن". وبينما كان يراجع ملاحظاته، فاجأه بافيت بقوله: "أعتقد أنك ستكون مناسباً جداً هنا. هل لديك أي اهتمام بالعمل في بيركشاير؟ اعترف ويشلر قائلاً: "لقد شعرت بالذعر الشديد! لم يكن هذا ما كنت أفكر فيه مُطْلَقاً".

وعلى الرغم من تردده في البداية، ترك بافيت الباب مفتوحا، قائلا: "لست مضطرا إلى اتخاذ القرار الآن، ولكن إذا شعرت بذلك في غضون عامين، أو 3، أو 5 أعوام، فما عليك إلا أن تخبرني بذلك". عاد ويشلر إلى شارلوتسفيل، فيرجينيا، حيث كان يدير عملية إفلاس كبيرة، وتنحدر منها جذوره العائلية.

أرسل إلى بافيت خطاباً مصاغاً بعناية يشرح فيه موقفه، فأجاب بافيت قائلاً: "يمكنك إدارة الأموال من القمر بقدر ما يهمني. لذلك، يمكنك البقاء في شارلوتسفيل. وأنا أحب حقيقة أنك تريد إنهاء هذا الإفلاس".

انضم ويشلر إلى بيركشاير هاثاواي في 12 سبتمبر 2011. وأدت طريقته في استخدام المزادات الخيرية لجذب انتباه بافيت إلى لعب دور مهم في إدارة المليارات في الأوراق المالية للأسهم في بيركشاير.

ولد ويشلر عام 1962 في منطقة "رست بيلت"، وتخرج عام 1983 من كلية وارتون للأعمال بجامعة بنسلفانيا. تضمنت مسيرته المهنية أدواراً في شركة "W. R. Grace & Co"، وشركة "Quad-C Management"، وتأسيس شركة "Peninsula Capital Advisors" في عام 1999، حيث حقق عائداً بنسبة 1,236% على صندوق بقيمة ملياري دولار.

وفي بيركشاير هاثاواي، يعمل ويشلر جنباً إلى جنب مع تود كومز. ويعتبر كلا الرجلين خلفاء محتملين لبافيت في إدارة المحفظة الاستثمارية الضخمة للشركة. وتضمن هذه الخطة أنهم سيشرفون على محفظة الأسهم والديون في بيركشاير عند تقاعد بافيت، تحت إشراف الرئيس التنفيذي المستقبلي ومجلس الإدارة.