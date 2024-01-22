رئيس البنك لـ "العربية": "قناة السويس" يستهدف التوسع في نشاط بنوك الاستثمار

قال رئيس مجلس إدارة بنك "قناة السويس" المصري، حسين رفاعي، إن البنك يستهدف نمواً لمختلف الأنشطة المصرفية بمعدل يتراوح بين 20 و30% خلال عام 2024.

وأضاف رفاعي في مقابلة مع "العربية "Business، أن استكمال خطوات التحول الرقمي في أولويات استراتيجية البنك التوسعية خلال العام الحالي، حيث ساهم تطوير خدمات الإنترنت البنكي، في زيادة عدد مستخدمي الخدمة إلى 14.5 ألف عميل خلال العام الماضي، بزيادة 25% عن عام 2022.

وأكد رفاعي علي أن البنك يعكف حاليا على إطلاق نظام إلكتروني حديث لتقديم حلول مصرفية تكنولوجية للأفراد والشركات.

وقال الرفاعي": "نخطط للتوسع خلال السنوات المقبلة في مجال بنوك الاستثمار، والخدمات المالية غير المصرفية، ودعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقطاع التجزئة المصرفية لتعزيز مفهوم الشمول المالي".

يتزامن ذلك، مع التركيز على زيادة محفظته الائتمانية بنحو 20% خلال العام الحالي، مشيراً إلى أن صافي محفظة القروض والتسهيلات للعملاء ارتفعت بنسبة نمو 11.4% لتصل إلى 33.0 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023 مقابل 29.6 مليار جنيه بنهاية عام 2022.

كما ارتفع إجمالي قروض الشركات ليصل الى 32.9 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023 مقابل 29.4 مليار جنيه بنهاية عام 2022 وبمعدل نمو قدره 12%.

وكشف رفاعي عن ارتفاع محفظة القروض المشتركة بنسبة 13% لتصل إلى 10.8 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي نتيجة للمشاركة في ترتيب العديد من القروض في قطاعات استراتيجية شملت البترول، والتطوير العقاري، والمقاولات، والصناعات الغذائية، وحديد التسليح.

ويتبنى بنك قناة السويس تمويل جانب من التكلفة الاستثمارية لإنشاء أكبر مصنع لصناعة السكر بالشرق الأوسط واستصلاح 181 ألف فدان من الأراضي الصحراوية غرب محافظة المنيا، لتوفير جانب من احتياجات السوق المحلية من منتجات السكر والقمح والذرة وفقا لرئيس مجلس إدارة البنك.

التمويل المستدام

وقال رئيس بنك قناة السويس، إن البنك يركز في استراتيجيته خلال السنوات المقبلة، على تعزيز التمويل المستدام عن طريق تقديم الدعم المالي والاستثماري للمشاريع التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة والتخفيف من أثار التغيرات المناخية.

منح البنك تمويل بقيمة 8.8 مليون دولار لاستيراد مكونات لأتوبيسات تعمل بالطاقة الكهربائية تم استخدامها بفعاليات مؤتمر المناخ "COP27" الذى عقد بشرم الشيخ، وفقاً لـ "رفاعي".