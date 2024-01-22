"وصول" السعودية للعربية: نسعى لجولة استثمارية بـ20 مليون دولار بنهاية العام

قال الرئيس التنفيذي الشريك المؤسس لشركة "وصول" السعودية لإدارة نقاط البيع، فهد الغامدي، إن قطاع التقنية المالية في السعودية أصبح مؤثرا في الاقتصاد السعودي و كان من أهم مبادرات رؤية 2030 القطاع المالي وتشريعاته وتنظيماته.

وأضاف في مقابلة مع "العربية Business"، أن قطاع التقنية المالية اليوم يضم أكثر من 100 شركة ناشئة، وحصلت أكثر من 50 شركة ناشئة على ترخيص نهائي من البنك المركزي السعودي "ساما".

وأشار الغامدي إلى نوعين من شركات التقنية المالية، الأول في البيئة التجريبية قبل الحصول على الترخيص، وتوجد شركات أخرى لا تحتاج إلى ترخيص مثل "Marketplace" وهي فقط عبارة عن نموذج عمل بين شركات مالية والأفراد أو قطاع الأعمال.

وأوضح أن شركات التقنية المالية ليست مطالبة جميعها بالترخيص لمزاولة أعمالها.

وذكر أن شركة "وصول" هي شركة تقنية مالية لإدارة النشاط التجاري للعميل تعمل في قطاع التقنية المالية لإدارة المخزون والمبيعات والمنتجات.

وأشار إلى تعدد الحلول التقنية التي تقدمها الشركة مثل " الكاشير السحابي" على مختلف أنظمة التشغيل " سواء ويندوز التابع لمايكروسوفت أو نظام تشغيل أبل.

وتقدم خدمات الكاشير المتنقل والمدفوعات في آن واحد، وتقدم حلولا للمستهلك النهائي وللتاجر.

وأوضح أن نموذج العمل المتبع في "وصول" هو الاشتراك السنوي، على حسب نوع اشتراك العميل والخدمة المطلوبة، ومن عملائها "دانكن السعودية" ولديها 5 آلاف عميل.

وذكر أن حجم عمليات داخل نظام شركة "وصول" يتجاوز مليار ريال ، وحجم الطلبات تجاوز 5 ملايين طلب ، وتستهدف الشركة خلال العام الجاري أن يصل حجم عملياتها إلى ملياري ريال و حجم الطلبات أكثر من 10 ملايين طلب.

وقال إن نسبة النمو بالشركة منذ التأسيس عام 2021 بلغت أكثر من 200 %، وتوقع أن تصل الشركة بنهاية العام الجاري إلى نقطة التعادل ، "أي بين النفقات والإيرادات".

وذكر أن آخر جولة استثمارية حصلت عليها "وصول" السعودية منذ نحو عام بقيمة 13 مليون ريال من شركات استثمارية و مستثمرين ملائكيين و تستعد لجولة استثمارية آخر العام الجاري بنحو 20 مليون دولار.

وأشار إلى أن القيمة الحالية للشركة تجاوزت 100 مليون ريال.

وقال إنه كلما تعدد المنافسون زادت التحدي أمام الشركة لتحقيق التميز ما يفيد السوق السعودية والشركات في مجال الابتكار وتفعيل الخدمات.

وحصل قطاع التقنية المالية، على أكبر حصة من تمويلات رأس المال الجريء في المنطقة خلال عام 2023،وشكلت الاستثمارات في الشركات الناشئة السعودية أكثر من 50% من هذا التمويل.

كما قام البنك المركزي السعودي بترخيص أكثر من 50 شركة ناشئة في هذا القطاع العام الماضي.