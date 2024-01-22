"Edelman" للعربية: انتشار وباء المعلومات الخاطئة يؤدي إلى انعدام الثقة في الابتكار

أكد الرئيس العالمي والمدير التنفيذي للعمليات في شركة "Edelman" ماثيو هارينجتون، أن تراجع الثقة في الحكومات وانتشار وباء المعلومات الخاطئة - على حد تعبيره- قد يؤدي إلى انعدام الثقة في الابتكار، وبالتالي وقف تقدم المجتمعات.

وأضاف هارينجتون في مقابلة مع "العربية Business" على هامش منتدى الاقتصادي العالمي في "دافوس"، أن "هناك وباء متعلقا بالاستقطاب المستمر مما يزيد من حدة الانقسامات، خلال السنوات العديدة الماضية، شهدنا انقساما طبقيا جماعيا، لقد شهدنا اتساع فجوة الثقة في الأعمال التجارية وثقة أقل في الحكومة".

وأضاف هارينجتون: "نعيش حاليا في وباء المعلومات الخاطئة، وما اكتشفناه هذا العام هو الخوف من الابتكار، وهذا أمر مثير للقلق لأنني أعتقد أن الابتكار مرتبط بتقدم المجتمع، وأن انعدام الثقة في الابتكار والخوف منه يعتبر مشكلة".

وقال هارينجتون: "نتوقع ذهاب 4 مليارات شخص إلى صناديق الاقتراع هذا العام، لأن هناك العديد من الانتخابات الكبرى.. أكثر ما يثير قلقي الآن هي الأمور المتعلقة بالمعلومات.. هل يستمعون إلى الحقائق بدلاً من مجرد الاستماع إلى المعلومات التي تم تحريفها أو المعلومات غير الدقيقة؟.. وبالتالي هذا لا يمنح الناس ما يحتاجونه من الحقائق للذهاب إلى صناديق الاقتراع، إنه التلاعب بالحقائق وهو أكبر ما يثير قلق الناس بحسب استطلاعات الثقة لدينا".

وأشار إلى أنه على مدى السنوات العديدة الماضية، كان هذا مثالًا على أن العديد من القادة حول العالم لم يكونوا صادقين.

وأفاد هارينجتون: "رأينا ذلك من خلال الوباء مع المعلومات المضللة بشأن كوفيد، وعِلم كوفيد، وواقع الحفاظ على سلامة السكان من الأذى وهذا امتد الآن إلى أمور أخرى، سواء كان الأمر يتعلق بالرعاية الصحية أو التعليم أو غير ذلك، أشار استطلاع الثقة لدينا إلى أن الغالبية العظمى ممن شملهم الاستطلاع يعتقدون أن قادة الحكومات على وجه الخصوص يميلون إلى الكذب".