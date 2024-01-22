" Wego" للعربية: السعودية تقود تعافي القطاع السياحي بالمنطقة

قال الرئيس التنفيذي للأعمال لشركة "Wego " مأمون حميدان،إن السعودية قادت التعافي في قطاع السياحة في الشرق الأوسط في 2023 بسبب الإصلاحات الكثيرة التي أدخلتها إلى القطاع والفعاليات المختلفة التي نفذتها.

وأشار في مقابلة "العربية Business"، إلى أن قطاع السياحة في الشرق الأوسط تجاوز معدلات نمو ما قبل الجائحة، موضحا أن المملكة العربية السعودية حققت نموا بأكثر من 1000% عن مستويات 2018 و2019، بالتزامن مع التطورات التي تشهدها المملكة حاليا بالقطاع السياحي وبرامج السياحة الدينية وسياحة الترفيه،وتسهيل التأشيرات.

وتعافي عدد السائحين الوافدين إلى السعودية بنسبة 156% خلال العام الماضي مقارنة مع مستويات عام 2019.

وسجل التعافي العالمي 88% من مستويات أعداد السائحين في 2019، وذكر حميدان أن السبب الأكبر في ذلك هو السوق الصينية لأنها كانت الأبطأ بعودة السياحة و فتح الحدود وتسهيل إجراءات السفر وهذا لم يحدث إلى في نهاية عام 2022 وبدأ السائح الصيني يعود إلى الأسواق السياحية حول العالم إلا بنهاية الربع الأول من عام 2023.

وأشار إلى أن عام 2024 سيكون مزدهرا وتتجاوز الأسواق معدلات عام 2019 مع عودة السائح الصيني.

وذكر أن تأثير التضخم وارتفاع أسعار تذاكر الطيران العام الماضي خلال مواسم السفر كانت مشكلة كبيرة، أما هذا العام فمتوقع أن تشهد الأسعار نوعا من الثبات.

أشار إلى أنه بشكل عام وبعد جائحة كوفيد 19، ارتفع سفر الأفراد عن السفر العائلي لكن في النصف الثاني من عام 2023 ومع موسم الصيف عاد سفر العائلات مجددا، ومن ثم فالمتوقع أن يكون المسافرين إلى المنطقة على شكل مجموعات أو عائلات.

وقال إن ثمة عودة للطلب الفندقي التقليدي بعدما طغت لفترة عروض السكن البديل، وعادت الفنادق والمنتجعات تستقبل حصة أكبر من السائحين.