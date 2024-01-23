العبار: تنفيذ مشروع بـ6 مليارات ريال في السعودية بالشراكة مع صندوق الاستثمارات
سيعلن عنها خلال شهر
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قال مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة "إيجل هيلز"، محمد العبار، إن الشركة لديها اهتمام خاص بالاستثمار في السعودية، وهي متواجدة في جدة وفي مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، ولديها استثمارات جديدة بنحو 6 مليارات ريال بالاشتراك مع صندوق الاستثمارات العامة "PIF"، سيعلن عنها خلال شهر.
وأكد العبار خلال مشاركته يوم الاثنين في جلسة حوارية ضمن فعاليات منتدى مستقبل العقار، أن الشركة لديها اهتمام بمجال الفنادق، حيث يجري الآن تشييد فندقين في الرياض، بالإضافة إلى فندقين آخرين في مكة، مشيراً إلى وجود فرص كثيرة في المملكة.
وتابع: "اسثماراتنا بالاشتراك بين شركة "إيجل هيلز" وصندوق الاستثمارات العامة، وتتركز في مجال العقار والفنادق والاستجمام".
كان العبار قال في مقابلة سابقة مع "العربية" على هامش فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار المنعقدة في العاصمة السعودية الرياض، إن الشركة تواصل مساعيها للمشاركة في النمو الذي يشهده القطاع العقاري السعودي، وسيتم عقد اجتماع مع وزارة الإسكان السعودية لمراجعة الأرقام بشأن مشروعات كبيرة متكاملة.
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