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خاص

"فينيكس" للعربية: سعر بيتكوين قد يصل لـ 80 ألف دولار بنهاية 2024

قال: سيتم تأسيس صناديق استثمار متداولة لعملات أخرى

دبي - العربية.نت
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أكد رئيس مجلس إدارة صندوق SYPHER CAPITAL والرئيس التنفيذي للاستثمار في مجموعة فينيكس المدرجة في أبوظبي، بيل كيو، أن قطاع العملات المشفرة ينتقل إلى مرحلة جديدة من الابتكار بعد تبني المستثمرين المؤسساتيين لعملة بيتكوين.

وقال كيو، في مقابلة مع "العربية Business"، إن سعر عملة بيتكوين قد يصل إلى 80 ألف دولار بنهاية العام الحالي.

وأضاف أن عملة بيتكوين تم إطلاقها في عام 2009 وكانت أول عملة مشفرة عالمية في البداية، وهي بمثابة نوع من الإصدار التجريبي أو المعياري للصناعة بأكملها، وفي حالة وجود موجة صعود في الأسعار ترتفع "بيتكوين" أولاً ثم تلحقها العملات الأخرى، وهو ما يجعل العالم يركز على "بيتكوين" وإدراج صناديق الاستثمار المتداولة لها.

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وأوضح أنه بعد إدراج هذه الصناديق ستكون الخطوة الثانية للقطاع بأكمله هي المزيد من الابتكار والمزيد من تبني المستثمرين المؤسسيين ليس فقط لبيتكوين ولكن أيضا للعملات الأخرى في المستقبل.

وأشار الرئيس التنفيذي للاستثمار في مجموعة فينيكس، إلى أن رئيس بلاك روك لاري فينك تحدث عن أنهم سيعملون على تأسيس صناديق الاستثمار المتداولة في الإيثريوم، وطالما اعترفت الجهات التنظيمية رسميا ببيتكوين فإن بقية العملات، لاسيما العملات الرئيسية مثل الإيثريوم أو ربما مثل كاردانو وما إلى ذلك، سيتوفر لها صناديق استثمار متداولة في المستقبل.

وأوضح أنه في ظل هذا الوضع خلال العام 2024 أعتقد بالتأكيد أن سعر بيتكوين سيتجاوز 80 ألف دولار، في حين أن أعلى مستوى على الإطلاق تم تسجيله هو نحو 65 ألف دولار، ومع تصاعد الأخبار عن إطلاق صناديق الاستثمار المتداولة أيضاً سيكون هناك تصنيفا لعملة بيتكوين في أبريل، لذا، بالتأكيد سيصل السعر إلى 80 ألفا بنهاية هذا العام.

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