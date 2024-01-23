لماذا يُعتبر تراجع "بيتكوين" 20% منذ إطلاق الصناديق المتداولة طبيعياً؟

انخفضت عملة بيتكوين بنسبة 20% تقريباً منذ إطلاق أول الصناديق المتداولة في البورصة في 11 يناير/كانون الثاني الجاري، والتي تستثمر مباشرة في العملة المشفرة، حيث أصبح المضاربون أكثر حذراً بشأن التأثير المحتمل للمنتجات.

وأكد طلال الطباع شريك مؤسس في "كوين مينا" أن بيتكوين، كان صعد بصورة قوية، خلال الفترة الماضية، وبالتالي فالتراجع الآن بنسبة 20% وحتى 30% أمر طبيعي، نظراً للطبيعة الخاصة للعملة الرقمية.

وأضاف الطباع في مقابلة مع "العربية Business" أن البيتكوين ليس مثل أي أصل من الأوصول التقليدية المعروفة، وسعرها لا يمكن تحديده بالرجوع إلى منصة واحدة، بل يعمتد على النظر إلى مجموعة من المنصات.

يشار إلى أن 9 صناديق بيتكوين فورية أميركية جديدة بدأت في التداول يوم 11 يناير/كانون الثاني الجاري، في حين تم تحويل صندوق Grayscale Bitcoin Trust - أو GBTC - الذي تبلغ قيمته 22 مليار دولار - من هيكل مغلق إلى صندوق استثمار متداول.

وتدفق صافي 1.2 مليار دولار إلى المجموعة في الأيام الستة الأولى، حسبما كتب إريك بالتشوناس، كبير محللي صناديق الاستثمار المتداولة في بلومبرغ إنتليجنس، على موقع X، واطلعت عليه "العربية Business".

وقال بالتشوناس إن صندوق iShares Bitcoin Trust التابع لشركة "بلاك روك"، وصندوق "Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund" حصلا على معظم التدفق، بينما خرج 2.8 مليار دولار من صندوق "غراي سكال". ومن بين البائعين كانت ملكية بورصة العملات المشفرة المفلسة FTX، والتي تخلصت من غالبية أسهمها في صندوق Grayscale.