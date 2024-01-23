"الغرفة الإسلامية" للعربية: تجارة الأغذية في السعودية تصنف كلها بأنها "حلال"

قال يوسف حسن خَلَاوي الأمين العام للغرفة الاسلامية للتجارة والتنمية، إن السعودية تعد إحدى الدول التي تصنف تجارة الأغذية فيها بأنها "حلال" بالكامل.

وأضاف في مقابلة مع "العربية Business"، أن كل المنتجات التي تصنع في المملكة "حلال"، فضلا عن أن المنتجات التي تستورد من الخارج لا تدخل إلا بعد إثبات أنها "حلال".

وأوضح خلاوي، أن المملكة ستلعب مجموعة من الأدوار في هذا القطاع، وذلك ليس بأنها أحد الأسواق المهمة ولكن بسبب أن تجربة المملكة في معايير الحلال ورقابة الحلال هي أحد أفضل التجارب وأنجحها حول العالم.

وأشار خلاوي إلى أن عددا كثيرا من الدول الإسلامية يدخل في موضوع مراقبة الحلال ومعاييره وطرق ضبط هذه السوق.

وتابع: "شركات الأغذية في المملكة كلها منتجاتها حلال، لديها خبرة كبيرة"، لافتا إلى أن استضافة منتدى مكة للحلال سيؤثر في تطوير القطاع لأن المنتدى سينعقد تحت رؤية محددة سنويا.

وانطلقت في مكة المكرمة اليوم النسخة الأولى من "منتدى مكة للحلال"، بمشاركة مئات الشركات من 30 دولة.

ويشمل المنتدى العديد من الصناعات التي تشملها قطاعات المنتجات الحلال، مثل الأغذية والمشروبات، والتمويل والتأمين والسياحة واللوجستيات وتقنيات الذكاء الاصطناعي والأدوية.