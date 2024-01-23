"إنفستكورب" للعربية: نستهدف جلب تقنيات الذكاء الاصطناعي من شركاتنا بالخارج إلى الخليج

قال رئيس مجلس الإدارة في إنفستكورب، محمد العارضي، إن "إنفستكورب" أطلقت منصة للاستثمار في مشاريع تقنيات حلول التغيرات المناخية كصندوق مشترك بين "إنفستكورب" و"ممتلكات" في البحرين وبعض المؤسسات البحرينية، وذلك للاستثمار في التقنيات المؤكدة حول إيجاد حلول لمشاكل وتغير المناخ.

وتوقع العارضي، في مقابلة مع "العربية Business"، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أن يكون 2024 هو عام عودة الكثير من المؤشرات الاقتصادية إلى المستويات المعتادة، بنزول معدلات التضخم وبدء انخفاض أسعار الفائدة.

وقال إن سنة 2023 كانت حافلة بكثير من الاستثمارات لا سيما الاستراتيجية وعززت فيها "إنفستكورب" أعمال البنية التحتية بشراء شركة "كورسير" المتخصصة في إدارة وبناء المطارات والموانئ ومنشآت البنية التحتية في أنحاء العالم.

وعملت الشركة على تعزيز الائتمان وإدارة الدين وأصبحت محفظة القروض تفوق 23 مليون دولار موزعة بين أميركا وأوروبا، بحسب العارضي.

وأشار إلى تعزيز صندوق الشركات ما قبل الطرح في منطقة الخليج والعمل على بعض المشاريع مع بعض الحكومات والصناديق في المنطقة.

وأكد جدية "إنفستكورب" في جلب تقنيات الذكاء الاصطناعي من شركاتها العاملة خارج المنطقة إلى داخل منطقة الخليج.

وقال إن "إنفستكورب" تركز على بعض القطاعات في مقدمتها قطاع الرعاية الصحية مع استمرار وجود الفرص فيه، وقطاع الخدمات أكبر القطاعات الاقتصادية في أميركا، بالإضافة إلى قطاعات التقنية والأمن السيبراني وحماية وصناعة المعلومات والذكاء الاصطناعي، وهي قطاعات يجري التركيز عليها عند شراء شركات وأيضا الاستثمار في القطاع العقاري.

وأشار إلى التركيز على أسواق أميركا الشمالية وأوربا والخليج والهند والصين.