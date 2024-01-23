"بايونيرز" للعربية: سهولة البيع عامل قوي في صعود الأسهم المصرية

شهدت البورصة المصرية اليوم الثلاثاء ضغوطاً بيعية، دفعت المؤشر الرئيسي إلى التراجع عن مستوى 28 ألف نقطة بعد ارتفاعات قوية وقيمة تعاملات تجاوزت 8 مليارات جنيه أمس.

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وأكد إسلام عبد العاطي المحلل المالي بشركة "بايونيرز" لتداول الأوراق المالية، أن سوق الأسهم المصرية أثبت أنه من ملاذات التحوط المهمة التي لجأ إليها المستثمرون لحفظ مدخراتهم نتيجة للظروف الاقتصادية خلال الفترة الماضية، وهذا ما أدى إلى ارتفاع كبير في مؤشرات السوق.

وأضاف عبد العاطي، خلال مقابلة مع "العربية Business"، أن الاتجاه إلى البورصة يدعمه عامل آخر مهم وهو أنها سهلة التسييل، بخلاف العقار والذهب.

وتابع: المستثمرون الكبار المتحكمون بمسألة التداول في البورصة لا يزالون يعتقدون أن السوق مستمرة في الصعود، على المدى المتوسط، وفي الوقت نفسه بإمكان القيام بجني الأرباح في أي لحظة يرونها مناسبة.

يشار إلى أن البورصة المصرية تمكنت من تسجيل مكاسب أسبوعية قياسية، حيث ربحت الأسهم المدرجة أكثر من 100 مليار جنيه خلال تداولات الأسبوع الحالي، على الرغم من حالة الضبابية التي تسيطر على الاقتصاد المصري.

ويأتي ذلك بعد الزخم الخاص ببرنامج الطروحات والتي تسعى الحكومة المصرية إلى تنفيذه بشكل سريع لاحتواء أزمة شح الدولار.

وخلال تعاملات الأسبوع الماضي، ارتفع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بنسبة 6%، حيث ربحت الأسهم نحو 106 مليارات جنيه بعدما قفز رأس المال السوقي من مستوى 1780 مليار جنيه في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي، إلى نحو 1886 مليار جنيه بنهاية تعاملات الأسبوع الحالي.

وعلى صعيد المؤشرات، قفز المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 5.18% مضيفاً نحو 1323 نقطة بعدما ارتفع من مستوى 25519 نقطة بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي، إلى مستوى 26842 نقطة بنهاية تعاملات الأسبوع الحالي. وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 5.6% رابحاً نحو 1759 نقطة مرتفعًا من مستوى 30983 نقطة إلى نحو 32742 نقطة.