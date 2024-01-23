بنك التنمية الاجتماعية للعربية: 3 مليارات ريال تمويلات لشركات سعودية ناشئة

قال الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية السعودي، إبراهيم الراشد، إن البنك ضخ 3 مليارات ريال لدعم الشركات الناشئة في السعودية خلال العام الماضي 2023، بجانب تخصيصه 27 مليار ريال لدعم الشركات الناشئة على مدى 4 سنوات.

وأوضح الراشد في مقابلة مع "العربية" Business"، أن التمويلات التي قدمها البنك خلال العام الماضي وجهت إلى 8 آلاف شركة، 90% منها شركات ناشئة وهذا يعتبر رقما قياسيا في منطقة الشرق الأوسط وهو أعلى من الرقم القياسي في عام 2022.

وأضاف أن هذه التمويلات تعد ترجمة لرؤية 2030، التي تدفع بقوة في اتجاه الابتكار وإيجاد حلول في القطاع الخاص تعتمد على التقنيات الحديثة، وصندوق التنمية الوطني يعمل بكثافة لدعم كافة الصناديق التمويلية الحكومية والتركيز بشكل كبير على الأثر الاقتصادي.

وقال إن صندوق التنمية الوطني خصص 27 مليار ريال لدعم الشركات خلال 4 سنوات مقبلة سيكون معظمها لدعم الشركات الناشئة والأعمال الحرة.

وقال نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال في بنك التنمية الاجتماعية السعودي، سلطان الحميدي، إن البنك يدعم رواد الأعمال من الفكرة إلى الانتشار، مشيرا إلى أن المقابلة التي تجري مع رائد أو رائدة الأعمال هي المحك الحقيقي للموافقة على طلب التمويل ويجب أن يكون لديهم شغف وخطة واضحة للخطوة المقبلة.

وأضاف الحميدي أن ملتقى ريادة الأعمال وأنماط العمل الحديثة يترجم خدمات البنك.

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة "KIVA" للتمويل الجماعي، بريمال شاه، إنه يدير منصة للتمويل الجماعي لرواد الأعمال تمكنهم من الحصول على رأس المال وهو نموذ عمل يشبه ما يقوم به بنك التنمية الاجتماعية السعودي.

وأضاف: "إذا كانت شركة ناشئة أو أصحاب أعمال حرة فيمكنهم الحصول على رأس المال والتوجيه بطريقة أسهل وبالتعاون مع وزارات أخري لإنشاء الشركة، كما أن "KIVA" تمكن المستثمرين من الاستثمار في الشركات الناشئة وهم في منازلهم".

وأطلق بنك التنمية الاجتماعية في الرياض اليوم فعاليات ملتقى ريادة الأعمال وأنماط العمل الحديثة في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات برعاية وزير التنمية الاجتماعية والموارد البشرية أحمد بن سليمان الراجحي، تحت شعار "انطلق نحو المستقبل" بمشاركة 30 جهة دولية.