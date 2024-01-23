"بيتكوين" تتراجع بنسبة 20% منذ إطلاق صناديق الاستثمار المتداولة

انخفضت عملة بيتكوين بنسبة 20% تقريباً منذ إطلاق أول الصناديق المتداولة في البورصة في 11 يناير، والتي تستثمر مباشرة في العملة المشفرة، حيث أصبح المضاربون أكثر حذراً بشأن التأثير المحتمل للمنتجات.

وارتفعت العملة الرقمية إلى 49,021 دولاراً في اليوم الذي تم فيه إطلاق صناديق الاستثمار المتداولة من جهات الإصدار بما في ذلك؛ "بلاك روك"، و"فيداليتي إنفستمنتس". تم تداول عملة بيتكوين بسعر 39,718 دولاراً اعتباراً من الساعة 8:33 صباحاً يوم الثلاثاء في سنغافورة، بانخفاض قدره 19% عن تلك الذروة خلال اليوم.

وبدأت 9 صناديق بيتكوين فورية أميركية جديدة في التداول يوم 11 يناير، في حين تم تحويل صندوق Grayscale Bitcoin Trust - أو GBTC - الذي تبلغ قيمته 22 مليار دولار - من هيكل مغلق إلى صندوق استثمار متداول. وتدفق صافي 1.2 مليار دولار إلى المجموعة في الأيام الستة الأولى، حسبما كتب إريك بالتشوناس، كبير محللي صناديق الاستثمار المتداولة في بلومبرغ إنتليجنس، على موقع X، واطلعت عليه "العربية Business".

وقال بالتشوناس إن صندوق iShares Bitcoin Trust التابع لشركة "بلاك روك"، وصندوق "Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund" حصلا على معظم التدفق، بينما خرج 2.8 مليار دولار من صندوق "غراي سكال". ومن بين البائعين كانت ملكية بورصة العملات المشفرة المفلسة FTX، والتي تخلصت من غالبية أسهمها في صندوق Grayscale.

وكتب رئيس قسم الاستراتيجية في "Fundstrat Global Advisors"، شون فاريل: "على مدى الأسبوعين الماضيين، واجهت عملة بيتكوين تحدياً بسبب الظروف الكلية الأكثر صرامة - والتي يتضح من ارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع الدولار - وضغوط البيع الكبيرة من المتداولين الذين قاموا بتفكيك مراكز المراجحة الخاصة بـ GBTC جنباً إلى جنب مع تفريغ الأصول العقارية لإفلاس FTX".

وأضاف فاريل أن عمليات التخلص التي تقوم بها FTX من المحتمل أن تؤدي إلى إزالة فائض العرض، مما يشير إلى أن "ضغط البيع المكثف من GBTC قد يهدأ قريباً".

ارتفعت عملة بيتكوين بنسبة 160% تقريباً في العام الماضي، متفوقة على الأصول التقليدية مثل الأسهم، وسط تكهنات بأن صناديق الاستثمار المتداولة ستحفز اعتماداً أوسع للعملة المشفرة من قبل المستثمرين من المؤسسات والأفراد. يتراجع الرمز المميز منذ مطلع العام ويتخلف عن الأسواق العالمية.

واجهت الرموز مثل "إيثر"، و"BNB" صعوبة في آسيا يوم الثلاثاء جنباً إلى جنب مع "بيتكوين"، أكبر الأصول الرقمية، والتي تقل بنحو 30 ألف دولار عن الرقم القياسي المسجل في حقبة الوباء لعام 2021 والذي يبلغ حوالي 69000 دولار.