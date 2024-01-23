"JLL" للعربية: أسعار العقارات في مصر ستواصل الارتفاع بسبب خفض الجنيه

قال مدير مكتب شركة JLL للاستشارات العقارية في مصر أيمن سامي، إن السبب الرئيسي لارتفاع أسعار العقارات في مصر يرجع إلى التحوط من التغيرات الاقتصادية والجيوسياسية.

وأضاف سامي في مقابلة مع "العربية Business"، أن الأفراد يرون أن شراء العقار يعتبر ملاذا آمناً للحفاظ على قيمة أموالهم، خصوصا مع توقعات تعويم جديد للجنيه المصري قريبا.

وأشار سامي، إلى أن السوق العقارية في مصر تضم 4 فئات للقطاعات السكنية والإدارية والتجارية والفندقية، موضحا أن القطاع السكني هو الأبرز من ناحية ارتفاع الأسعار وزيادة الطلب.

وأفاد بأن أسعار السوق التجارية تأثرت سلبيا بسبب انخفاض في القدرة الشرائية والتحول إلى الماركات المحلية، ما أثر على الماركات الأجنبية.

وأوضح أن الأداء الفندقي كان جيد جدا مع نسب إشغال مرتفعة عن العام الماضي وصلت إلى 70% تقريبا، مشيرا إلى أن مصر جذبت 14.9 مليون سائح.

وحول توقعات أسعار العقار في 2024، قال إن أسعار العقار ستواصل الارتفاع في العام الحالي، مشيرا إلى أن الأسعار زادت في الربع الرابع بنسبة 63% بسبب انخفاض سعر صرف العملة، بالتالي الزيادة يجب أن تكون 100% في الأسعار وليس 60% فقط.

وتابع: "المطورون في السوق بدأوا في تعديل الأسعار وهناك وحدات تجاوزت 100% زيادة في الأسعار، ولكن السوق الثانوية لم تصل بعد لأسعار بالشراء مباشرة من المطور بالسوق الأولية".

وأصدرت شركة "JLL" للاستشارات والاستثمارات العقارية تقريرها السنوي عن أداء سوق العقارات في القاهرة خلال العام الماضي.

أشار التقرير أنه على الرغم من التوقعات التي تشير إلى حدوث تباطؤ اقتصادي مؤقت خلال العامين الجاري والمقبل نظراً للتحديات الاقتصادية المستمرة التي تواجهها البلاد، فقد حافظ قطاع العقارات المصري بشكل عام على حالة الزخم الإيجابي.

وشهد القطاع السكني العام الماضي دخول 23 ألف وحدة سكنية، ليرتفع إجمالي المخزون إلى ما يقرب من 268 ألف وحدة.

كما شهدت السوق الثانوية ارتفاعاً جديداً وملحوظاً في أسعار البيع والإيجار.