12.6 مليار دولار فاتورة واردات مصر من الوقود في 2023

قال مسؤول حكومي إن مصر ممثلة في وزارة البترول والثروة المعدنية، استوردت شحنات وقود بقيمة تقارب 12.6 مليار دولار في 2023.

أضاف لـ"العربية Business"، أن قيمة واردات البلاد من الوقود خلال 2023 تراجعت بنحو 11%، مقارنة بعام 2022 الذي بلغت فيه فاتورة الاستيراد نحو 14.3 مليار دولار.

وسجل إنتاج مصر من الثروة البترولية 74 مليون طن خلال 2023، تنوعت ما بين 28 مليون طن زيت خام ومتكثفات، ونحو 45 مليون طن غاز طبيعي، ومليون طن بوتاجاز، وفق تقرير صادر عن وزارة البترول المصرية.

وأنهت الوزارة في 2023 وضع 5 مشروعات لحقول الزيت الخام والغاز الطبيعي على خريطة الإنتاج بهدف إنتاج نحو 15 ألف برميل خام ومتكثفات يومياً، ونحو 144 مليون قدم مكعبة غاز يومياً وتبلغ التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمشروعات نحو 307 ملايين دولار.

وعزى المسؤول سبب انخفاض قيمة واردات الوقود إلى تراجع متوسط سعر خام برنت على أساس سنوي عند 80 دولارًا في 2023، مقارنة بنحو 98 دولارًا للبرميل كمتوسط سنوي في عام 2022 بعد الحرب الروسية على أوكرانيا.

وتوقعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن يكون متوسطُ سعر خام برنت عند 84 دولاراً في النصف الأول من 2024، وعند 83 دولاراً للعام بأكمله، مقارنة بتوقعاتها السابقة للعام الحالي عند 93 دولاراً.

أما بنك جي بي مورغان فتوقع 83 دولاراً متوسطا لسعر برميل خام برنت في 2024.

لفت المسؤول إلى أن المنتجات البترولية استحوذت على ما بين 55 و 60% من قيمة فاتورة الوقود ما يعادل 7 و7.5 مليار دولار خلال 2023 وتوزعت باقي قيمة الفاتورة على شحنات النفط الخام والغاز الطبيعي والفحم اللازم لاستهلاك السوق المصرية.

كشف المسؤول عن استيراد مصر شحنات وقود بقيمة 3.1 مليار دولار خلال الربع الأخير من 2023. مقابل 3.4 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2022.

وكشف وزير البترول المصري طارق الملا، في يوليو/تموز الماضي، عن أنه خلال الخمس سنوات الماضية، تم حفر عدد من الآبار الاستكشافية بلغت 576 بئراً وعلى إثرها تم تحقيق 284 كشفاً جديداً للبترول والغاز.

وأضافت تلك الاكتشافات احتياطيات بلغت 1.32 مليار برميل زيت مكافئ بواقع 295 مليون برميل زيت خام ومتكثفات و5.75 تريليون قدم مكعبة غاز، كما ساهمت تلك الاكتشافات في ظل الخطط السريعة لوضعها على خريطة الإنتاج في الحفاظ على معدلات الإنتاج ومواجهة التناقص الطبيعي للآبار.