الشركات الألمانية في الصين تتوقع "مسارا هبوطيا" للاقتصاد

تعتقد معظم الشركات الألمانية في الصين أن اقتصاد الدولة الآسيوية يتراجع وسيستغرق عاماً على الأقل حتى ينتعش.

يأتي ذلك وفقاً لمسح أجرته غرفة التجارة الألمانية في الصين صدر اليوم الأربعاء. وقال نحو 83% من المشاركين في الاستطلاع الذي أجري في الفترة من أوائل سبتمبر إلى أوائل أكتوبر، والبالغ عددهم 566 شخصا، إن الصين "تواجه مسارا هبوطيا اقتصاديا". وقال ما يقرب من الثلثين إنهم يتوقعون أن يستغرق التعافي من سنة إلى 3 سنوات، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية Business".

وقال رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الألمانية في الصين – جنوب وجنوب غربي الصين، أولف راينهارت، في مؤتمر صحافي: "كان العام الماضي اختباراً واقعياً للشركات الألمانية في الصين. اعتقد رجال الأعمال أن الاقتصاد سوف ينتعش مرة أخرى، مدفوعا بالنمو. ولم يتحقق إلى هذا الحد".

وتؤكد نتائج الاستطلاع المخاوف بشأن التعافي الاقتصادي في الصين، والذي يعوقه أزمة العقارات والانكماش العنيد. يعد تراجع الأسهم هو أحدث مصدر قلق لصانعي السياسات، الذين يفكرون في حزمة من التدابير لتحقيق الاستقرار في السوق، وفقاً لمصادر "بلومبرغ"، بعد فشل المحاولات السابقة لاستعادة ثقة المستثمرين.

وقال محافظ بنك الشعب الصيني، بان قونغ شنغ، يوم الأربعاء، إن الصين ستخفض نسبة متطلبات الاحتياطي للبنوك في أوائل فبراير لإطلاق المزيد من الأموال ومساعدة الاقتصاد.

كما وجد الاستطلاع الذي أجرته الغرفة الألمانية أن حوالي 54% من الشركات تعتقد أن جاذبية الاستثمار في الصين آخذة في الانخفاض مقارنة بالأسواق الأخرى، على الرغم من أن العديد منها تخطط لزيادة إنفاقها في الدولة الآسيوية على مدى العامين المقبلين.

انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر الجديد في الصين العام الماضي إلى أدنى مستوى له منذ 3 سنوات، وفقا للبيانات الرسمية الصادرة الأسبوع الماضي. وكانت وزارة التجارة قد خرجت في وقت سابق بـ 24 إصلاحاً محدداً لتشجيع المزيد من الاستثمار الأجنبي، ولكن لم يتم اتخاذ سوى إجراءات صغيرة حتى الآن.

وقال المشاركون في الاستطلاع أيضاً إن السبب الرئيسي للاستثمار الآن هو مكافحة المنافسة، حيث وجد الاستطلاع أن الشركات الألمانية أصبحت أكثر قلقاً بشأن منافسيها الصينيين. وفي حين أن 5% فقط من المشاركين ينظرون إلى الشركات الصينية على أنها من كبار المبدعين في صناعاتهم، توقع 46% منهم أن تصبح شركات رائدة في السنوات الخمس المقبلة.

ووجدت أيضاً أن 44% من الشركات كانت تتخذ خطوات للتعامل مع المخاطر المحتملة لعملياتها في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى التوترات الجيوسياسية.