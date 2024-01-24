الشريك المؤسس لأكبر صندوق تحوط في الصين يعترف بارتكاب خطأ فادح

قبلت رئيسة أحد أكبر صناديق التحوط الكلية في الصين علناً اللوم عن الرهانات الخاطئة على تعافي الاقتصاد الصيني السريع، بعد أن خسر صندوقها ما يصل إلى ربع قيمته.

وقالت لي باي، مؤسسة مركز شنغهاي بانشيا لإدارة الاستثمار، إن صندوقها الرئيسي بانكسيا ماكرو تفوق على أسواق الأسهم الصينية هذا العام، لكنه سجل انخفاضاً بنسبة 25% من الذروة الذي بلغها في منتصف العام الماضي، وهو الأسوأ في حياتها المهنية. وفقاً لما نشر على منصة التواصل الاجتماعي الصينية "WeChat" يوم الثلاثاء.

وأضافت: "لقد ارتكبت خطأ بافتراض تحقيق نصر سريع"، معترفة بأن قوة استجابة الصين لاقتصادها المتعثر فشلت في تلبية توقعاتها.

ووصل مؤشر CSI 300 القياسي إلى أدنى مستوى له منذ 5 سنوات يوم الاثنين، حيث أدى تراجع سوق الإسكان المستمر في الصين إلى تقليص النمو الاقتصادي وتصاعد الضغوط الانكماشية في الاقتصاد الأوسع. إنه تحول وحشي مقارنة بالعام الماضي، عندما كانت الآمال مرتفعة في أن خروج الصين من الوباء سيعزز المكاسب الكبيرة في الأسواق المالية.

وقالت لي إنها متفائلة بشأن سياسات الحكومة العقارية في الربع الأخير من العام الماضي، مراهنة على أن سلسلة من الإجراءات ستوقف أزمة الإسكان. لكن الدعم المالي والنقدي تباطأ منذ ذلك الحين، وكانت "السياسات العقارية في الصين، سواء من حيث كثافة التنفيذ الفعلي أو سرعة التنفيذ، أقل بكثير من المتوقع".

وقالت لي إنها قلصت مراكزها بعد أن خسرت المال، لكنها تظل واثقة من بلدها على المدى الطويل.

وتابعت: "ليس لدي أي نية للشكوى من البلاد وإلقاء اللوم على الحكومة". "أنا أؤمن بمستقبل وثروات هذه الأمة".