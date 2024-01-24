مصر تدرس طرح إنشاء مجمع للطاقة المتجددة باستثمارات 2.5 مليار دولار

تدرس وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية طرح تدشين مجمع جديد للطاقة المتجددة يتم تنفيذه بالكامل بواسطة القطاع الخاص بقدرات إجمالية 2.5 غيغا واط.

وقالت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء لـ"العربية Business"، إن مناقشات أجريت مع شركات من جنسيات سعودية وإماراتية وصينية ونرويجية وفرنسية وألمانية بشأن سبل تنفيذ مجمع متكامل للطاقة المتجددة باستثمارات تبلغ 2.5 مليار دولار.

أوضحت المصادر أن المواقع المبدئية المرشحة لتنفيذ مجمع مشروعات الطاقة المتجددة في غرب أسوان وغرب سوهاج، حيث تمتلك هيئة الطاقة المتجددة مساحة أرض بمساحة 10 آلاف كيلومتر مربع في غرب سوهاج، ونحو 16 ألف كيلومتر مربع في غرب أسوان.

وذكرت أن الدراسات مازالت جارية بشأن الأراضي التابعة لهيئة الطاقة المتجددة، والتي تتضمن سرعات الرياح وساعات السطوع الشمسي وغيرها من الأمور التي تحدد سبل الاستغلال الأمثل لهذه المساحات.

وأشارت إلى إن الدراسات التي تجريها وزارة الكهرباء بشأن إنشاء مجمع للطاقة المتجددة على غرار مجمع "بنبان"، تشمل جميع الجوانب الفنية والمالية والقانونية ومنها تعريفة شراء الكهرباء المنتجة والضمانة الحكومية للمشروعات.

وأقيم مجمع الطاقة الشمسية في بنبان بمحافظة أسوان وتبلغ مساحته الإجمالية 38 كيلومترا مربعا، ويضم 32 محطة طاقة شمسية بقدرات إجمالية تبلغ 1465 ميغاواط -أي ما يعادل 90% من الطاقة المنتجة من السد العالي- ونفذت مشروعاته شركات عربية وعالمية، وتقوم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بشراء الطاقة المنتجة من المشروعات لمدة 25 عاما.

ووضعت مصر خطة طموحة لزيادة القدرات المنتجة من الطاقة المتجددة حتى عام 2035، بحيث تمثل أكثر من 42% من القدرات الموجودة بالشبكة الكهربائية، وتعتمد الخطة في تنفيذها على القطاع الخاص من خلال الآليات التعاقدية المختلفة.