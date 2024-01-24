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مطالب بإدخال بيانات من المنطقة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي

سيحل مشاكل كثيرة سواء في قطاع الخدمات المالية أو الصحة أو العمل والتعليم

دبي - العربية.نت
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أكدت الشريكة في الصندوق الاستثماري 500 غلوبال، أمل عنان، على ضرورة إدخال بيانات من منطقة الشرق الأوسط في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، حتى يصبح استخدام هذه التطبيقات عادلا.

وقالت أمل عنان في مقابلة مع "العربية Business"، على هامش منتدى "دافوس" هذا الأسبوع، إنه رغم التخوفات من الذكاء الاصطناعي فإنه سيحل مشاكل كثيرة سواء في قطاع الخدمات المالية أو الصحة أو العمل والتعليم، ويوجد تفاؤل كبير منه، مع أهمية التطبيق بمسؤولية.

وأشارت إلى أنه من المهم تطوير الذكاء الاصطناعي في المنطقة وتطبيقه باللغة العربية وبثقافة وحضارة المنطقة، حيث إن المنطقة جاهزة له مع توفر عدد كبير من المهندسين الصغار يتجاوز عددهم في مصر 400 ألف مهندس إلكترونيات يمكنهم العمل في القطاع، ويجب إدخال بيانات ومعلومات من المنطقة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

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