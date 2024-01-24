"أبوظبي الإسلامي" للعربية: لدينا سيولة كبيرة ستعطينا "أريحية" خلال 2024

قال الرئيس المالي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي محمد عبد الباري، إن البنك حقق أرباحاً استثنائية في الربع الأخير من 2023، بسبب عدة عوامل، من بينها زيادة الأصول التمويلية، مشيراً إلى أن المصرف الآن لديه سيولة كبيرة ستعطيه "أريحية" في أعماله خلال عام 2024.

وأضاف في مقابلة مع "العربية Business" أن المصرف لم يسجل أي تعثر لدى العملاء، وهذا يشير إلى استمرار النمو.

وتابع: الأهم في هذا أن هامش الربح لدينا زاد من 3.5 إلى 4.5%، وهذا أعطانا دفعة قوية مع بداية السنة الجديدة.

وقال عبد الباري، إن أعمال البنك شهدت نموا فيما يتعلق بعمليات التمويل العقاري وودائع العملاء.

وتوقع بداية خفض الفائدة من قبل "الفيدرالي" الأميركي منتصف العام الحالي، وقال "لا نتوقع تأثيرا كبيرا على مصرف أبوظبي الإسلامي في 2024".

كان مصرف أبوظبي الإسلامي أعلن أمس الثلاثاء تحقيق أرباح صافية بقيمة 5.25 مليار درهم العام الماضي بزيادة 45% بالمقارنة مع 3.62 مليار درهم في 2022.

وقال المصرف في بيان إلى بورصة أبوظبي إن أرباحه الصافية ارتفعت 29% في الربع الأخير من 2023 لتبلغ 1.5 مليار درهم مسجلة مستوى قياسيا.

وزادت الإيرادات 36% إلى 9.3 مليار درهم في العام الماضي مقابل 6.8 مليار درهم في 2022 "نتيجة لنجاحه في تنويع الدخل والنمو القوي في جميع شرائح الأعمال والمنتجات"، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وفقا للبيان، ارتفع إجمالي أصول المصرف 14% إلى 193 مليار درهم بفضل نمو إجمالي التمويل 6% على أساس سنوي وزيادة الاستثمارات 26%.

ونقل البيان عن جوعان عويضة الخييلي رئيس مجلس الإدارة قوله "حقق مصرف أبوظبي الإسلامي نتائج مميزة في عام 2023، حيث تجاوز صافي الأرباح 5 مليارات درهم. كما أتاح لنا النمو الكبير في الأرباح، إضافة إلى رأس مالنا القوي، التوصية بزيادة توزيعات الأرباح إلى 71 فلسا للسهم الواحد". ويعادل ذلك 49% من الأرباح الصافية.

كانت توزيعات الأرباح تبلغ 49 فلسا في عام 2022.

وتراجع إجمالي مخصصات خسائر التمويل والاستثمار إلى 760 مليون درهم خلال 2023، ما يمثل نسبة 1%، كما انخفضت نسبة تكلفة المخاطر بمقدار تسع نقاط أساس لتبلغ 0.49%، بالتزامن مع تحسن تغطية الأصول غير المنتجة بما فيها الضمانات بواقع 11.6 نقطة مئوية لتبلغ 139.5%.

وعبر المصرف في البيان عن تفاؤله حيال عام 2024، قائلا إنه على الرغم من حالة عدم اليقين بالمشهد الاقتصادي العالمي، سيساعد الوضع المالي القوي ومعدلات رأس المال والسيولة القوية لدى البنك، على اغتنام فرص الأعمال وتحديد مجالات النمو الجديدة، إضافة إلى مواصلة الاهتمام الواسع النطاق بالدخل على امتداد المجموعة.