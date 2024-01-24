"ASML": تضاعف الطلبات على آلات الطباعة الحجرية الأكثر تقدماً 3 مرات

تضاعفت طلبات شركة "ASML Holding NV" أكثر من 3 أضعاف في الربع الأخير من العام الماضي مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة مع ارتفاع الطلب على أجهزتها الأكثر تطوراً، في إشارة إلى أن صناعة أشباه الموصلات قد تتعافى.

وقالت شركة التكنولوجيا الأكثر قيمة في أوروبا في بيان يوم الأربعاء إن حجوزات الطلبيات ارتفعت إلى مستوى قياسي بلغ 9.19 مليار يورو (9.98 مليار دولار) في الربع الرابع من 2.6 مليار يورو في يوليو إلى سبتمبر. ويقارن ذلك بمتوسط تقديرات قدرها 3.6 مليار يورو من قبل المحللين الذين استطلعت "بلومبرغ" آراءهم.

وبلغت حجوزات آلات الطباعة الحجرية بالأشعة فوق البنفسجية الأكثر تقدماً في تلك الفترة 5.6 مليار يورو، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية Business".

وقال المدير المالي روجر داسن في بيان مصاحب لنتائج الأرباح: "مستويات المخزون في الأسواق النهائية تتحسن وهي بالتأكيد في مستوى أفضل مما كانت عليه قبل ربعين".

"ASML" هي الشركة الوحيدة التي تنتج المعدات اللازمة لتصنيع أشباه الموصلات الأكثر تطورا، ويعتبر الطلب على منتجاتها مؤشرا على صحة الصناعة. وفي أواخر العام الماضي، بدأت في شحن الأجزاء الرئيسية من أول آلة من أحدث آلاتها لصناعة الرقائق إلى شركة إنتل.

واستفادت ASML أيضاً من الطلب القوي من الصين العام الماضي، حيث سارعت شركات تصنيع الرقائق هناك للحصول على آلات الطباعة الحجرية قبل قواعد التصدير الهولندية التي تهدف إلى عرقلة طموحات بكين في مجال أشباه الموصلات. وساعد الارتفاع في الطلب الصيني على تعويض آثار تباطؤ صناعة الرقائق العالمية على ASML، وهي المنتج الوحيد للمعدات اللازمة لإنتاج معظم أشباه الموصلات المتقدمة.

وقال محللو سيتي غروب، بما في ذلك أندرو غاردينر، في مذكرة للعملاء: "كانت السوق تتوقع ارتفاع الطلب في النصف الأول من عام 2024، لكنها وصلت مبكراً". ويتوقع سيتي غروب أن تمنح الطلبيات في الربع الرابع ثقة السوق في توقع نمو قوي في عام 2025 وأن ترتفع الأسهم وفقاً لذلك.

استحوذت الصين على 39% من مبيعات ASML في الربع الرابع وأصبحت أكبر سوق للشركة التي يقع مقرها في فيلدهوفن في عام 2023. وشكلت الصين 8% فقط في الفترة من يناير إلى مارس.

وقال داسن: "كان العمل في عام 2023 مع الصين قوياً للغاية".

وارتفع صافي المبيعات إلى 7.24 مليار يورو في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر، من 6.67 مليار يورو في الأشهر الثلاثة السابقة.

تم استهداف ASML من خلال الجهود الأميركية للحد من صادرات التكنولوجيا المتطورة إلى الصين، وهي واحدة من أكبر أسواق الشركة التي يقع مقرها في فيلدهوفن. في العام الماضي، حثت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الحكومة الهولندية على منع شركة ASML من شحن بعض آلات الطباعة الحجرية العميقة بالأشعة فوق البنفسجية، وهي ثاني أقوى الآلات لديها، إلى الصين من دون ترخيص.

وكان لدى الشركة المصنعة الهولندية تراخيص لشحن 3 آلات طباعة حجرية من طراز DUV إلى الشركات الصينية قبل هذا الشهر، عندما دخلت القيود الجديدة حيز التنفيذ الكامل. ومع ذلك، تواصل المسؤولون الأميركيون مع شركة ASML في أواخر العام الماضي لمطالبتهم بالوقف الفوري للشحنات المقررة لبعض الآلات إلى العملاء الصينيين، حسبما أفادت بلومبرغ نيوز سابقاً، نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر.

وتتوقع شركة ASML، التي تم منعها بالفعل من بيع أحدث أجهزة الأشعة فوق البنفسجية القصوى للصين، أن تتأثر ما يصل إلى 15% من مبيعات الصين هذا العام بتدابير مراقبة الصادرات الجديدة.