خسائر سوق الأسهم الصينية تكشف عن مشاكل أعمق للرئيس شي.. كيف؟

يكشف انهيار سوق الأوراق المالية في الصين والذي محا 6 تريليونات دولار من قيمته عن حقيقة مؤلمة بالنسبة لحكومة الرئيس شي جين بينغ: وهي أن الناس يشعرون بالتشاؤم إلى حد يائس بشأن مستقبل ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وأصبح من الصعب على نحو متزايد تجاهل تشاؤمهم.

أدت عمليات البيع المكثفة التي شهدها مؤشر CSI 300 القياسي في الصين هذا الشهر إلى انخفاضه بنسبة 40% على مدى السنوات الثلاث الماضية، مما أدى إلى تفاقم المعاناة في السوق التي يهيمن عليها المستثمرون الصغار. وتظهر حزمة الإنقاذ الحكومية قيد النظر والمدعومة بحوالي 2 تريليون يوان (280 مليار دولار)، والتخفيض المفاجئ في نسبة احتياطي البنوك، أن السلطات أصبحت حريصة بشكل متزايد على وقف الهزيمة، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية Business".

لكن المستثمرين الدوليين والمستثمرين الأفراد على حد سواء ما زالوا متشككين في أن هذه التدابير ستكون كافية للتحفيز على التعافي المستدام.

ومقارنة بأزمة العقارات والتحديات الديموغرافية التي استمرت لسنوات في البلاد، قد يبدو انهيار سوق الأوراق المالية وكأنه مشكلة سطحية نسبيا. تمثل الأسهم جزءاً صغيراً من ثروة الأسر التي تمثلها العقارات، ولا توجد علامات على وجود مخاطر شاملة قد تعرض الاستقرار المالي للخطر.

ولكن في بلد حيث تشديد سيطرة الحكومة على التعليقات المالية والبيانات الاقتصادية، توفر الأسواق تذكرة عامة للغاية بالمشاكل التي تلاحق الاقتصاد الحقيقي، من انخفاض أسعار المساكن إلى تصاعد التوترات التجارية. وتهدد عمليات البيع بإضعاف الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار التجاري، مما يجعل مشاكل الاقتصاد أسوأ.

وقال الأستاذ المساعد للدراسات الدولية في جامعة شيان جياوتونغ-ليفربول في سوتشو بشرق الصين، فرانك تساي: "إن تكرار شعار أن الاقتصاد الصيني يسير على المسار الصحيح لا يمكن أن يفعل الكثير لتحقيق ذلك".

"يجب على شي جين بينغ أن يهتم بما إذا كانت تصورات الحزب تتماشى مع تصورات المستثمرين الصينيين والعالميين".

لقد مر ما يقرب من عقد من الزمان منذ أن أظهرت السلطات الصينية هذا القدر الكبير من الاهتمام بسوق الأوراق المالية في البلاد. لكن الخلفية الاقتصادية لعام 2015 كانت مختلفة تماما.

وفي ذلك الوقت، كانت الحكومة أيضاً مستعدة لضخ تحفيز هائل في المحرك الرئيسي للاقتصاد، وهو القطاع العقاري. وقدمت أكثر من 3 تريليون يوان من أموال البنك المركزي لهدم المباني السكنية القديمة وبناء وبيع مباني جديدة. وخفضت السلطات أسعار الفائدة بشكل حاد، مما حفز الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار التجاري. تم تقديم سياسة الطفلين في أكتوبر من ذلك العام، مما أدى إلى تنشيط اهتمام المستثمرين بالبلاد. وتشير البيانات الرسمية إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام يبلغ 7%.

وفي عام 2023، حقق الاقتصاد هدف النمو السنوي بنحو 5%، لكنه سجل أيضاً أسوأ خط انكماشي له منذ الأزمة المالية الآسيوية. انخفضت أسعار المنازل بأكبر وتيرة في ديسمبر منذ ما يقرب من تسع سنوات. لقد عانت الصادرات، وتقلص عدد السكان، وهناك جيش كبير من الخريجين العاطلين عن العمل.

والأهم من ذلك، أنه في حين تبدو السلطات مستعدة للتدخل لدعم السوق، فقد أشارت بوضوح إلى التحول بعيدا عن استخدام الحوافز التي تغذيها الديون لدفع النمو في قطاع العقارات والاقتصاد بشكل عام. وكانت التدابير السياسية متواضعة، وأصبح الأمن القومي أولوية على قدم المساواة مع النمو، وتشير الدلائل التي تشير إلى تركز السلطة بشكل متزايد في قمة الحزب الشيوعي إلى أن المسؤولين الحكوميين قد يجدون صعوبة في الاستجابة للأزمات بسرعة.

وقال جيسون هسو، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة رايليانت غلوبال أدفايزرز المحدودة، إن التحول في سياسة الصين أدى إلى "سحب الائتمان من السوق" لأن الكثير من الإقراض مرتبط بالعقارات. وهذا يعني أن حجم الانكماش الحالي أكبر بكثير من نظيره في عام 2015.

وأضاف: "لها تأثير سلبي على الثروة في جميع المجالات، مما يؤدي إلى انكماش الثقة والتشاؤم بشأن المستقبل على قاعدة أوسع بكثير".

ومع تراجع المعنويات إلى أدنى مستوياتها منذ عقود من الزمن، يتزايد النقاش حول ما إذا كان الاقتصاد الصيني سوف يتفوق على الاقتصاد الأميركي، أو ما إذا كان يتجه بدلاً من ذلك إلى ذلك النوع من الركود الذي سيطر على اليابان في التسعينيات.

تزداد صعوبة الإجابة على هذه الأسئلة. شددت بكين القيود على المعلومات الحساسة أو غير السارة حول اقتصاد البلاد المتعثر. ترسم إحصاءات سوق العقارات الرسمية صورة أكثر وردية من الواقع، وتختلف الظروف بين المدن والمناطق الريفية. إذ توفر بيانات سوق الأسهم نافذة على ما يحدث والذي يصعب التلاعب به - حتى لو كانت العلاقة بين الأسهم الصينية والأداء الاقتصادي على المدى الطويل ضعيفة في أحسن الأحوال.

لقد جاء الركود في الصين في وقت حيث ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى مستويات قياسية جديدة، كما وصل مؤشر نيكاي 225 الياباني إلى أعلى مستوى له منذ 34 عاما.

وقال نائب مدير الأبحاث الصينية في شركة جافيكال دراجونوميكس ومقرها هونغ كونغ، كريستوفر بيدور: "من الواضح أن انخفاض سوق الأسهم خلال العام الماضي هو حكم على الاقتصاد الصيني". "تميل أسواق الأسهم الصينية إلى الارتفاع عندما يتسارع النمو الاقتصادي الاسمي، وقد خلص المستثمرون الصينيون والأجانب إلى أن هذا من غير المرجح أن يحدث في الوقت الحالي".

ربما لا أحد يجسد معاناة السوق في الأشهر الأخيرة أفضل من هيو شيجين. لفت رئيس التحرير السابق لصحيفة غلوبال تايمز القومية والشخصية المؤثرة البارزة انتباه الجمهور العام الماضي عندما فتح حساباً لتداول الأسهم المحلية باستثمار أولي قدره 100 ألف يوان (14 ألف دولار). ومنذ ذلك الحين، يقول "هو" إنه خسر أكثر من 70 ألف يوان. أصبحت تعليقاته اليومية حول السوق موضوعاً ساخناً على منصة التواصل الاجتماعي Weibo.

وكتب "هو" في منشور على موقع ويبو يوم الثلاثاء: "المستثمرون الأفراد الذين يرفضون تحمل الخسائر وترك السوق هم الأشخاص الذين أظهروا ثقتهم تجاه مستقبل الاقتصاد".

"يجب على الدولة أن تولي المزيد من الاهتمام لحماية هذه المجموعة ومنح المستثمرين المكافآت التي يستحقونها".

وتتزايد علامات الضرورة الملحة بين السلطات الصينية، حيث دعا رئيس مجلس الدولة لي تشيانغ إلى اتخاذ إجراءات "قوية" لتحقيق الاستقرار في الأسواق في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وربما تساعد حزمة إنقاذ السوق التي تبلغ قيمتها 280 مليار دولار والتي هي قيد الدراسة وخفض نسبة الاحتياطي المطلوب المعلن عنه في وضع حد للأزمة الحالية. وفي عام 2015، سمحت السلطات لشركة China Securities Finance Corp، وهي أداة الاستقرار الرئيسية، بالوصول إلى ما يصل إلى 3 تريليون يوان من الأموال المقترضة لشراء الأسهم مباشرة. أبقت المشتريات السوق ضمن نطاق محدد، ولم تبدأ الأسعار في التعافي إلا في منتصف عام 2016 عندما بدأ الاقتصاد في التحسن.

لكن هذه المرة، يقول المستثمرون إنهم بحاجة إلى رؤية المزيد من الإجراءات الملموسة من بكين لدعم النمو بالإضافة إلى تحولات في السياسة لدفع انتعاش مستدام في السوق.

ستحتاج بكين إلى تقديم حوافز الاقتصاد الكلي التي أشارت إليها - وخاصة زيادة الاقتراض والإنفاق الحكومي، الأمر الذي سيساعد على تعزيز الطلب المحلي. ولن يتم الكشف عن التفاصيل حتى انعقاد الجلسات التشريعية السنوية في أوائل مارس/آذار، عندما تصدر الحكومة تقرير عملها. سيحتاج البنك المركزي إلى تسهيل الاقتراض من خلال تخفيض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي المطلوب.

ويتطلع المستثمرون أيضاً إلى بذل الجهود لوقف الانكماش العقاري المتفاقم. ومن المرجح أن تكون هناك حاجة إلى مزيد من التدابير لمعالجة مشاكل التمويل التي يواجهها المطورون ومشاريع الشقق غير المكتملة. ومن المتوقع بشدة الحصول على أموال مدعومة من البنك المركزي لدعم مشاريع البناء.

وجهت سلسلة من الحملات الحكومية التي استهدفت كل شيء، بدءاً من حماية البيئة إلى تضييق فجوة الثروة، ضربة قوية للشركات في السنوات الأخيرة. إن تحسين المشهد بالنسبة للشركات الخاصة - بما في ذلك حماية حقوق الملكية بشكل أفضل - والسياسات التي تسمح لمزيد من قوى السوق بتخصيص الموارد سيكون أساسيا لتخفيف انعدام الثقة بين رواد الأعمال في القطاع الخاص.

وبالإضافة إلى ذلك، يريد المستثمرون أن تعمل الصين على الحد من التوترات التجارية وتحسين العلاقات مع الاقتصادات الكبرى الأخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة.

وقال مانيش بهارجافا، مدير الصندوق في شركة ستريتس إنفستمنت هولدينجز في سنغافورة: "الطريق إلى استعادة الثقة وتحقيق انتعاش مستدام في سوق الأسهم سيكون على الأرجح تدريجيا ويتطلب جهودا متواصلة من السلطات الصينية".

وحتى الآن لا يوجد مؤشر واضح على أن بكين ستجري أياً من هذه التغييرات. وقد شدد كبار قادة الصين على الحاجة إلى تعزيز نموذج نمو أكثر استدامة وتجنب تكرار أخطاء دورات الركود السابقة، عندما أدت الحوافز الضخمة إلى تعزيز النمو قصير الأمد، ولكنها تركت الاقتصاد مثقلا بأعباء ديون ضخمة. ومع ذلك، يأمل بعض المستثمرين أن تؤدي الحالة المزرية للاقتصاد إلى تغيير الاتجاه.

لقد أظهر شي أنه قادر على التصرف بسرعة عندما تتطلب الظروف اتخاذ إجراء سريع - ولنتذكر النهاية المفاجئة لعمليات الإغلاق الناجمة عن فيروس كورونا. وقال بيليتا أونج، رئيس مجلس إدارة شركة دالتون للاستثمارات المحدودة: “إذا اختار القيام بذلك، فيمكنه تغيير الأمور”.

لقد تعلم مستثمرو الأسهم أن صناع السياسات قد لا يشاركونهم وجهة نظرهم بشأن الاقتصاد.

وفي اجتماع عقد مؤخراً، سُئل نائب محافظ بنك الشعب الصيني لو لي، عما إذا كان مستثمراً وما إذا كان يستطيع أن يتعاطف مع أولئك الذين عانوا أثناء تراجع السوق. ووصف "لو" هذا السؤال بأنه سؤال صعب لكنه "عادل"، وفقاً لما نقلته "بلومبرغ" عن مصادر.

وقال لي باي، مؤسس مركز شنغهاي بانشيا لإدارة الاستثمار، إن وجهات النظر المتباينة ربما ترجع جزئيا إلى أن السلطات تعطي الأولوية لأرقام النمو الاقتصادي الحقيقي التي يتم تعديلها وفقا لتغيرات الأسعار، في حين تهتم الأسواق بشكل أكبر بالتوسع الاسمي، الذي كان أبطأ بسبب الانكماش.

ومع وجود عدد أقل من أدوات الضغط التي يمكن استخدامها وقاعدة المستثمرين المتشككين للفوز بها، فإن التحول المستدام سيكون مهمة صعبة بالنسبة لبكين.

وقالت كبيرة الاقتصاديين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في شركة Natixis SA، أليسيا جارسيا هيريرو: "الوضع أصعب بكثير مما كان عليه في عام 2015". "إنهم بحاجة إلى التوصل إلى حافز كبير. لا أعرف ما إذا كان لديهم الحيز المالي أو حتى ما إذا كان بإمكانهم خفض أسعار الفائدة بما يكفي لتحقيق ذلك".

وأضافت: "لذا، استعدوا". "يجب علينا تشديد أحزمة الأمان لدينا."