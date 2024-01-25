شركات بريطانية ناشئة تعلق آمالها على جذب استثمارات سعودية

بعد تراجع استثمارات رأس المال المغامر في الشركات الناشئة البريطانية بأكثر من 30% العام الماضي، بدأت هذه الشركات بالبحث عن مصادر وسبل أخرى للحصول على تمويل.

ووفقاً لبلومبرغ من المتوقع أن يتوجه وفد من قادة الأعمال والمديرين التنفيذيين من Wise شركة تقنية مالية "فنتك" بريطانية ومجموعة آن ثيمس وOutward VC إلى السعودية قريباً لجذب الاستثمارات إلى الشركات الناشئة البريطانية في حدث سيجمع هذه الشركات والصناديق الاستثمارية السعودية والذي تدعمه أيضًا وزارة الأعمال والتجارة البريطانية.

وهذا ما أكده للعربية أحد المديرين في صندوق رأسمال جريء من السعودية، وزارت أيضا أول بعثة بريطانية في قطاع التقنية المالية الرياض عام 2022، وتلقت مجموعة من الشركات البريطانية تمويلًا من الصناديق السعودية.

وتقلصت تدفقات رأس المال الجريء عالميا من مستوياتها القياسية في عامي 2021 و2022، حيث أدت الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة إلى زيادة تكلفة الاقتراض وتقليل شهية المستثمرين للاستثمارات المحفوفة بالمخاطر.

كما تراجعت تقييمات الشركات الناشئة، لذا بدأت الشركات الناشئة في السيلكون فالي وأوروبا وبريطانيا بالبحث عن سبل أخرى للحصول على تمويل.

الجدير ذكره أنه بحسب تقرير صادر عن بنك "HSBC Innovation Banking" أن الاستثمار في الشركات الناشئة في بريطانيا انخفض بأكثر من 30% العام الماضي وبلغ 21.3 مليار دولار مقارنة بـ31.3 مليار دولار في عام 2022 كان الانخفاض الأكبر في قطاع التقنية المالية حيث بلغ التمويل خمسة مليارات دولار في 2023 بانخفاض 65% عن 2022.

الجدير ذكره أن هناك علامات على انتعاش مبدئي في بريطانيا، حيث جمعت الشركات الناشئة استثمارات بلغت 12.6 مليار دولار في النصف الثاني من عام 2023، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 46% عن النصف الأول من نفس العام.

لكن الرئيس التنفيذي لبنك HSBC Innovation Banking إيرين بلاتس، قالت إنها "متفائلة للغاية" بشأن القطاع في عام 2024.

وأظهر التقرير أن شركات التنقل الكهربائي تصدرت التمويل، باستثمارات بلغت 2.2 مليار دولار في عام 2023، ولكن أكدت إيرين بلاتس، الرئيس التنفيذي لبنك HSBC Innovation Banking إنها "متفائلة للغاية" بشأن القطاع في عام 2024.