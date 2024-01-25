"كونتكت" المصرية تُصدر صكوكاً بقيمة مليارَي جنيه خلال أسابيع

قال العضو المنتدب والرئيَِس التنفيذي لمجموعة كونتكت المالية القابضة المصرية، سعيد زعتر، إن مجموعته تعتزم إصدار صكوك بقيمة مليارَي جنيه، خلال الأسابيع المقبلة.

وأضاف زعتر لـ "العربية Business"، إن "كونتكت" تعتزم إصدار سلسلة جديدة من عمليات التوريق والصكوك خلال العام الحالي، لتعزيز الموارد التمويلية الخاصة بأنشطة المجموعة.

"توجّه حصيلة عمليات التوريق وإصدارات الصكوك المستهدفة خلال 2024 نحو القطاعات التي تعزز التنمية المستدامة، بما في ذلك التمويل الاستهلاكي والزراعة والمشروعات الخضراء"، وفقاً لزعتر.

تعد كونتكت المالية اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ، التي تأسست عام 2001، إحدى المجموعات الراﺋدة ﻓي تقديم الخدمات المالية غير المصرفية في مصر، حيث تدير ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺷرﻛﺎت التي تقدم مجموعة متكاملة ﻣن المنتجات والخدمات التمويلية والتأمينية، بجانب استثمارها في المنصات التكنولوجية.

وأصدرت "كونتكت"، التي تعد أول شركة متخصصة في التمويل الاستهلاكي بمصر، نحو 46 إصداراً لسندات التوريق منذ تأسيسها، بينها 4 إصدارات خلال 2023، بقيمة إجمالية 6.6 مليار جنيه، بحسب زعتر.

التوسع في أنشطة التمويل الاستهلاكي

على الجانب الأخر، أشار زعتر إلى استمرار توسع "كونتكت" في طرح منتجات جديدة، إذ تدرس حالياً إمكانية تقديم تمويلات لسيارات النقل الكهربائية، بعد إتاحتها تمويلات للسيارات الكهربائية والدراجات النارية، قبل بضعة أشهر.

وقال إن الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، شهدت نمو حجم التمويلات الاستهلاكية لقطاع التمويل لشركة كونتكت المالية القابضة بنسبة 59%.

اختراق أسواق الخليج

كشف الرئيس التنفيذي لـ "كونتكت" عن دراسة المجموعة فرص التوسع في أسواق الخليج العربي خلال الفترة المقبلة، بعد إتمام عمليات توسعها في السوق الكينية مؤخراً، من خلال شراكتها مع شركة المنصور لتقديم خدمات التأجير التمويلي.

وقال زعتر: "هذه التوسعات تأتي في إطار استراتيجيات الشركة العامة لتعزيز تواجدها العالمي وتلبية احتياجات عملائها في مناطق جديدة ومتنوعة".

تدشين بنك رقمي

على جانب آخر، أشار زعتر إلى استعداد "كونتكت" لتدشين بنك رقمي في مصر خلال الفترة المقبلة، قائلاً "ما زلنا في مرحلة الدراسة والتقييم لاستكشاف الفرص والتحديات المحتملة في هذا السياق.. حتى الآن لم تُنفَّذ أي إجراءات، ولكننا نعتزم اتخاذ الخطوات اللازمة بمجرد استكمال التقييمات وتحديد الاحتياجات والمتطلبات، بالإضافة إلى تحديد جدوى الحصول على الرخصة".